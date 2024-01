Le successeur de Louis-José Houde à l'animation du Gala de l'ADISQ enfin confirmé

Radio-Canada et l'ADISQ confirment aujourd'hui l'identité de l'artiste qui succédera à Louis-José Houde à l'animation du Gala de l'ADISQ.

C'est donc le formidable Pierre-Yves Roy-Desmarais qui a accepté ce poste à la fois risqué et gratifiant.

La nouvelle a été annoncée par voie de communiqué ce mardi.

« J'ai grandi dans la musique et dans l'humour. Adolescent, je jouais de la guitare et chantais dans un groupe qui reprenait les succès des Trois Accords, puis je ne manquais jamais le Gala de l'ADISQ animé par mon idole Louis-José Houde. Donc, est-ce un honneur de reprendre l'animation de l'ADISQ? Ouais ouais, normal », a commenté le principal intéressé.

« Lorsque nous l’avons rencontré, il y a quelques mois déjà, pour sonder son intérêt envers nos galas, nous avons vite réalisé que Pierre-Yves Roy-Desmarais avait tout le naturel pour ce mandat, lui qui cumule les chapeaux d’animateur, humoriste et musicien, en plus d’être un grand connaisseur de la musique québécoise. Nous avons tout de suite su que nous avions trouvé une perle rare lorsqu’il nous a raconté sa jeunesse à coup d’albums marquants de musique d’ici. Le 46e Gala de l’ADISQ est entre bonnes mains », a annoncé Julie Gariépy, productrice exécutive et directrice des Galas de l’ADISQ.

« Radio-Canada collabore avec bonheur avec Pierre-Yves Roy-Desmarais depuis quelques années, notamment pour le Bye Bye, dans lequel il s’est à nouveau grandement démarqué en 2023 avec une performance acclamée autant par le public que la critique. Il allait de soi que cet artiste aux multiples talents était un choix tout indiqué pour animer le Gala de l’ADISQ », a déclaré la directrice générale par intérim de la Télévision de Radio-Canada, Sophie Morasse.

Il faisait évidemment partie de nos suggestions faites il y a quelques mois. C'est donc avec un immense bonheur que nous accueillons cette nouvelle!

Les détails concernant le prochain gala de l'ADISQ seront dévoilés ultérieurement.

Louis-José Houde a animé 18 éditions du Gala de l'ADISQ. Il a quitté dans les éloges alors qu'il a encore réussi à nous épater lors de la 45 édition. On vous en parlait ici.