VIDÉO : Louis-José Houde revient sur son ultime Gala ADISQ

Dimanche soir, quelques minutes après la fin de la diffusion en direct du 45e gala de l'ADISQ sur les ondes de Radio-Canada, Louis-José Houde nous rejoignait en salle de presse, nous offrant à chaud sa réaction. Voyez son témoignage dans l'entrevue vidéo ci-bas.

Rappelons-nous que l'humoriste annonçait plus tôt cette semaine qu'il s'agirait de son dernier gala, après 18 années consécutives à animer ce rendez-vous annuel. Quand la nouvelle est sortie, il hésitait à commenter. Finalement, il avoue après coup que la réaction du public lui a insufflé une vague d'énergie renouvelée pour terminer son aventure en grand.

J'ai été quand même très surpris de la place que ça pris cette semaine. Moi, j'écris ça dans mon sous-sol et un moment donné tu oublies que c'est public. Ça m'a touché. Ça m'a surtout motivé pour ce soir.

S'il s'est révélé plus nerveux qu'à l'habitude, Louis-José se dit toutefois heureux de sa performance, malgré la pression et quelques erreurs. Il s'explique : « Les autres années, je disais tout le temps "je ne sais pas si je reviens". Puis, c'était vrai, je ne savais jamais si je revenais. Mais, la porte était toujours ouverte. Là, je sais que j'avais fermé la porte. Je me disais : "échappe-la pas là, ce serait niaiseux" ». L'animateur de la soirée commente aussi le numéro de Ginette Reno et FouKi.

Lorsqu'un journaliste lui demande s'il compte écouter la soirée lorsqu'il passera le flambeau pour la 46e édition, il répond : « Probablement pas ». Ému, il renchérit : « Je pense que ça va être trop bizarre la première année. Après, oui. Mais, je pense que l'année prochaine, ça va me faire spécial. Parce que pour l'instant, je me sens vidé, mais pas le coeur, c'est cérébral. C'est la tête qui n'arrive plus à fournir. Mais l'amour de la musique est encore là, donc c'est sûr que je ne serai pas complètement détaché de ça. Alors je ne pense pas regarder l'an prochain ».

Voyez l'entrevue vidéo complète ci-bas.