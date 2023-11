Louis-José Houde animera son dernier gala de l'ADISQ ce dimanche

L'ADISQ annonce en ce jeudi que le gala de ce dimanche sera le dernier de Louis-José Houde.

L'humoriste aura assuré l’animation de 18 soirées de l’ADISQ. Du jamais vu dans l’histoire des galas au Québec.

« Sa délicatesse de nous avoir annoncé, il y a quelque temps déjà, qu’il songeait à quitter, nous permet de regarder vers l’avant et nous nous inspirerons assurément de son legs pour continuer de célébrer nos artistes de la façon dont il l’a si bien fait pendant près de deux décennies », a déclaré Eve Paré, directrice générale de l’ADISQ.

Jean-François Renaud, président de l’ADISQ, indique de son côté : « Louis-José a su marquer notre événement de façon telle qu’il a créé le modèle à adopter pour la réussite d’un Gala. Il a su mettre au service de notre association son talent d’humoriste et d’animateur et nous ne pouvons que le remercier d’avoir été si investi à faire rayonner nos artistes et notre musique ».

Louis-José Houde n'a pas commenté son départ de l'ADISQ. Nous nous imaginons qu'il le fera sur la scène de la Place des Arts dimanche.

Ce dernier grand rendez-vous avec l'humoriste, mettant en valeur la musique d'ici, sera diffusé à 20 h, en direct sur ICI TÉLÉ et ICI TOU.TV.

