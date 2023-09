ADISQ 2023 : Daniel Bélanger, Alexandra Stréliski et Lisa LeBlanc récoltent le plus de nominations cette année

La liste complète des nominations de l'ADISQ 2023 a été dévoilée mercredi.

Daniel Bélanger en ressort grand vainqueur avec pas moins de six citations. Alexandra Stréliski et Lisa LeBlanc suivent de près avec cinq, alors que Salebarbes, 2Frères, FouKi et Les Cowboys fringants sont nommés à quatre reprises.

La 45e édition du Gala de l’ADISQ aura lieu le dimanche 5 novembre à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts. Pour une 18e année consécutive, ce sera l'humoriste Louis-José Houde qui tiendra les rênes de cette grande fête de la musique québécoise.

Découvrez ci-dessous tous les nommé.e.s dans les différentes catégories ci-dessous.

À noter que le Premier Gala sera, quant à lui, animé par la chanteuse Sarahmée. La cérémonie sera présentée à Télé-Québec, le mercredi 1er novembre à 20 h.

Album de l'année - Succès populaire

Sous le même toit, 2Frères

Néo-Romance, Alexandra Stréliski

Mercure en moi, Daniel Bélanger

C'est tout moi, Ginette Reno

aubades, Jean-Michel Blais

En concert avec l'Orchestre symphonique de Montréal (sous la direction du chef Simon Leclerc), Les Cowboys fringants

L'Amérique pleure (bande sonore originale du film), Les Cowboys fringants

Chiac Disco, Lisa Leblanc

Gin à l'eau salée, Salebarbes

Non conventionnel, Souldia

Artiste de l'année - Rayonnement international

Alexandra Stréliski

La Zarra

Les Louanges

Lisa Leblanc

Patrick Watson

Artiste autochtone de l'année

Kanen

Katia Rock

Matiu

Natasha Kanapé

Shauit

Auteur.e ou compositeur, compositrice de l'année

Alexandra Stréliski pour Néo-Romance

Daniel Bélanger pour Mercure en moi

Ingrid St-Pierre pour Reines

Lydia Képinski pour Depuis

Philippe B pour Nouvelle administration

Philippe Brach pour Les gens qu'on aime

Révélation de l'année

Bibi Club

Calamine

Francis Degrandpré

Jeanick Fournier

Kanen

Spectacle de l'année

Sous le même toit, 2Frères

Top Minou, Bleu Jeans Bleu

Diorama, Bon Enfant

PICTURA DE IPSE Tour, Hubert Lenoir

Québec World Tour, Jay Scott

aubades, Jean-Michel Blais

Crash, Les Louanges

Chiac Disco, Lisa Leblanc

Le tour du bloc, Michel Rivard

Traverser les saisons, Richard Séguin

Groupe ou duo de l'année

2Frères

Bleu Jeans Bleu

Les Cowboys fringants

Les Trois accords

Salebarbes

Artiste féminine de l'année

Alexandra Stréliski

Ginette Reno

Guylaine Tanguay

Lisa Leblanc

Roxane Bruneau

Artiste masculin de l'année

Daniel Bélanger

FouKi

Ludovick Bourgeois

Patrice Michaud

Richard Séguin

Chanson de l'année