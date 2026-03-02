Le public s'exprime : Voici quel a été le Duel préféré des téléspectateurs dimanche à La voix

Dimanche soir, à La voix, nous avons eu droit à de grandes performances de la part de chacun des participants.

Par contre, le public a été très loquace quant à un Duel en particulier, le qualifiant de « meilleur de la soirée » et même, « de la saison ».

Il s'agit de deux candidats issus de l'équipe de Mario Pelchat, soit Jordan Grandmont et Rosemarie Boivin.

Le coach a décidé de leur faire interpréter la version de Marie-Mai et Clément Jacques de la pièce country « Pictures ».

« Le meilleur duel depuis les 2 émission! »

« Le meilleur duel de la soirée jusqu’à date !! Wow! »

« Wow, Quel coup de génie et de maître de la part de mario d avoir jumelé ces deux candidat dans cette merveilleuse chanson »

« Le meilleur duel pour moi cette année, les 2 voix s'accordaient si bien , magnifique 💕 »

« Quel duel de fou!🤠🍻 J'aurais pris 3-4 bières là-dessus moi la🍻🤠 »

« Tellement le meilleur duel ce soir »

« Le meilleur duel de la soirée ils m'ont fait pleurer à quel point c'était bon et beau! 🥹 »

« Ils devraient faire des show ensemble ces deux-là!!!! Wow 🤩 »

« MALADE! Sans rien enlever aux autres participants, c'était le meilleur duel 💕 J'avais la chair de poule 🥰BRAVO 👏🏼 »

Mario a choisi de garder Jordan, mais Roxane et France ont voulu voler Rosemarie, qui a finalement rejoint les rangs de l'équipe Bruneau.

La semaine prochaine, nous assisterons à la troisième et dernière ronde des Duels. Ensuite, ce sera l'étape des Qualifications. Voyez de quoi il s'agit ici.

La voix est diffusée les dimanches soirs à 19 h 30 sur les ondes de TVA.