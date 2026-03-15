Le public se demande pourquoi ces personnes n'ont pas été invitées à Tout le monde en parle

Quand Tout le monde en parle a annoncé la liste de ses invités pour ce dimanche 15 mars, des téléspectateurs se sont demandé pourquoi Sylvain Parent-Bédard, propriétaire de Juste pour rire, n'avait pas été invité à commenter la situation quant à l'annonce de la production du prochain spectacle de Julien Lacroix, puis, peu de temps après, le recul de l'entreprise face à sa décision controversée.

Bien des gens s'attendaient aussi à ce que l'humoriste lui-même vienne s'exprimer sur la place publique (Tout le monde en parle étant un endroit de prédilection pour ce genre de prise de parole) face à cette situation qui a créé beaucoup de remous depuis jeudi sur les réseaux sociaux. Rappelons que beaucoup de personnalités ont exprimé leur colère face au choix de Juste pour rire de prendre l'humoriste sous son aile, malgré les faits qui lui ont été reprochés dans l'ère du #metoo.

Voyez quelques réactions d'artistes connus ici.

Il faut savoir que, dans un communiqué de presse, Juste pour rire a indiqué qu'aucune entrevue ne serait accordée à ce sujet et Guy A. Lepage a mentionné en ondes dimanche que Sylvain Parent-Bédard avait été invité, mais a refusé l'invitation.

Par contre, l'animateur a profité de la présence de l'humoriste Tommy Néron sur son plateau afin de discuter de la situation. « Comme tout le monde, je pensais qu'on m'envoyait un montage. La Journée internationale des droits des femmes venait de passer. Personne n'avait vu ça venir. Ça a été une onde de choc. Il y a une histoire avec Juste pour rire et quand Sylvain Parent-Bédard a racheté Juste pour rire, il s'est pété les bretelles partout en disant qu'il allait rendre ce milieu de travail là saint. Quelques années plus tard, on lui a fait confiance et on réalise que c'était juste des belles paroles. [...] C'est sur que ça brise la confiance qu'on a avec Juste pour rire. »

L'humoriste propose à Sylvain Parent-Bédard que faire un don à un organisme serait peut-être plus adapté que « le petit communiqué » qui a été partagé aux médias et aux artistes.

Rappelons que, la semaine dernière, Tout le monde en parle a créé son propre tollé grâce à des invités qui n'ont pas fait l'unanimité. Guy A. Lepage a d'ailleurs dû revenir sur la situation en début d'émission ce dimanche. Apprenez-en plus ici.