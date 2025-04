Le public réagit fortement à la visite de Kevin Parent à Tout le monde en parle

Cinq ans après les allégations d'inconduites sexuelles envers Kevin Parent, ce dernier a été invité sur le plateau de Tout le monde en parle.

D'ailleurs, d'entrée de jeu, le chanteur a remercié Guy A. Lepage pour l'invitation.

Évidemment, la toile s'est enflammée suite à cette entrevue. Le soir même, il y avait plus d'internautes qui félicitaient Kevin pour avoir su répondre aux questions de l'animateur et avouer ses torts que ceux qui déploraient ses gestes passés et son attitude.

Voyez quelques commentaires ci-dessous.

« Bravo Kevin tu as été solide devant tous ces questionnements et jugements. »

« C'est malaisant quand même. J'écoute encore bien sa musique mais me serait passé de l'entrevue lol »

« Pourquoi se présenter là sans préparation...c'est comme se livrer en pâture à Lepage...je trouve ça agressif. Je ne crois pas que cela aurait dû être un passage obligé ... »

« Reconnaître sincèrement ses torts, de se reconstruire, on n'en voit pas beaucoup de nos jours.. bravo »

« Je crois qu'on peut dire qu'il n'était pas prêt du tout pour un retour... »

« L'entrevue est malaisante, mais il mérite une chance je pense qu'il a compris et go Kevin »

« Que celui qui n’a jamais pêché lui lance la première bière. »

« Eh boy...j'ai mieux compris Mark Carney que Kevin Parent. Je comprends pas pourquoi il est allé là car il n'a absolument rien apporté. On sent que toutes ses réponses sont guidées par le côté légal. »

« L'atmosphère est lourde »

« Lepage plus agressif avec parent que les deux politiciens »

« Cher Kevin, t'avais la chance de dire; je regrette et je m'excuser sincèrement a mes victimes. Dommage t'a passer a côté! »

Le geste de Jean-Sébastien Girard, qui a déposé une serviette de table sur son verre, faisant référence à ce comportement qu'on lui a reproché, celui de « grainer » les verres des filles.

« cheap cheap shot monsieur Girard. 🤬 »

« Bravo Jean-Sébastien Girard👍🏻 »

« Le move de Jean-Sébastien, wow 🤣 »

« Jean-Sebastien, ton geste était très irrespectueux et très enfantin! Franchement c'est quoi tout ça? »

Chose certaine, ce Tout le monde en parle a généré énormément de réactions, puisque la présence Mark Carney et Pierre Poilievre n'a laissé personne indifférent non plus. D'ailleurs, un commentaire de ce dernier en lien avec Kevin Parent a détourné l'attention de ses idées politiques. Plus de détails ici.