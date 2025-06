Le public réagit en grand nombre au couronnement de la gagnante de Survivor Québec

C’est ce dimanche qu’avait lieu la grande finale de la 3e saison Survivor Québec. En effet, après 42 jours sous la chaleur torride des Philippines, les membres du jury ont élu parmi les 3 finalistes la personne qui se méritait le titre de dernier survivant ou de dernière survivante.

Puis, pour la première fois de l'histoire de la version québécoise, c'est une femme qui a raflé les honneurs, Geneviève. Au terme d'un vote serré, les téléspectateurs ont été nombreux à réagir sur les réseaux sociaux, plusieurs s'avouant unanimement heureux du résultat final :

« YESSS!!!! Bravo Gen! Pleinement mérité! Ce fut une saisons frustrante à l'occasion, mais je ne pourrais pas être plus satisfaite du résultat, surtout que Myriam n'a pas reçu un seul vote. »

« Yes!!!!!! C’est Geneviève!!!! La grande Gagnante!!!! Wow!!!!! C’est malade!!!! Bravo ma belle !!!!! Je suis sans mot!!! Contente oh que Oui!!!!!! Tu es la meilleure ambassadrice de la marque Survivor Québec!!!!! »

« La première survivante! Je suis tellement fière de toi Gen!! Les femmes aussi peuvent le gagner ce jeu là. »

« Yé! Félicitations Geneviève. Elle a su gagner en gardant son intégrité et en continuant à respecter les autres même dans son discours final. Bravo! »

« Wowwww... Bravo Geneviève... T'as même réussi à convaincre des joueurs qui je croyait qui allaient voter pour Rayane !!!.... Ça, c'est parce que tu es restée toi-même !!!! Tu es une grande championne 🎉 »

En outre, le plaidoyer des finalistes aura été plutôt acéré, à l'avantage de Geneviève, beaucoup plus que les deux précédentes saisons. Les couteaux volaient bas entre les membres du jury et les finalistes. Il faut dire que la femme de 36 ans s'est montrée plus que convaincante vis-à-vis de ses rivaux, répondant avec authenticité et humilité à chacune des questions posées par le jury. À l'inverse, plusieurs ont reproché l'attitude condescendante de Rayane, à l'image des commentaires émis la semaine dernière à son égard.

Depuis plusieurs semaines, Geneviève est pressentie par le public pour remporter la saison, elle qui a su se démarquer avec son jeu social, physique et stratégique. Elle succède à Ghyslain, le grand gagnant de l'an dernier, dont la victoire avait été saluée de façon très positive par les fans de l'émission.

Pour l'heure, nous ne savons pas si Survivor Québec sera de retour pour une 4e saison l'an prochain.