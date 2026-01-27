Le public réagit à un épisode marquant de Dumas

Ce lundi, les téléspectateurs ont eu droit à un épisode marquant de Dumas, alors que l'avenir d'un personnage important chez Intelco était en jeu.
En effet, dès les premières minutes de l'épisode, nous avons compris qu'un chercheur de tête courtisait Sophie Lacoste (Marie-Lyne Joncas), à l'insu de son patron actuel, Jean Dumas (Gildor Roy).
Plus tard, on a compris que c'est le compétiteur de Dumas qui tentait de lui faire mal en lui faisant perdre un membre important de son équipe. Fait amusant : Marie-Lyne Joncas fréquente depuis quelques mois celui qui interprétait le chercheur de tête, Steven Lee Potvin (voir sa photo ici). Une histoire d'amour née en tournage dont on vous parlait ici.
Ce dilemme professionnel a donné lieu à un épatant face-à-face entre Sophie et Jean, dans l'intimité de son bureau, une rencontre qui s'est transformée en réunion d'équipe lorsque le patron a décidé d'expliquer à ses quatre employés qu'il leur léguerait son entreprise, à sa retraite, à parts égales. Un discours particulièrement émotif, qui aura eu tôt fait de faire pleurer Sophie... et nous!
Sophie, si demain matin tu es là, c'est parfait. Si tu acceptes l'offre de Marcoux, je vais comprendre. Ça va me fendre le coeur en deux, mais je ne peux rien y faire. Avec ce qui est arrivé à Charlie, c'est la chose qui va m'avoir fait le plus mal. - Jean Dumas
Quelle décision prendra-t-elle? Vous aurez la réponse dès le début du prochain épisode. Pour ceux qui l'ont déjà vu, 🤫 . (L'article se poursuit plus bas)
Évidemment, les téléspectateurs ont été nombreux à commenter ce moment sur les réseaux sociaux, soulignant à juste titre la qualité des textes et de l'interprétation :
- « Dumas du bonbon 🍭 j’aime cette émission pour les textes les comédiens on rigole on a une petite larme 😢 ça c’est du vrai divertissement MERCI 😍 »
- « Dumas m'a surpris c'est sûr qu'elle va rester j'avais quasiment la larme à l'oeil j'adore cet série »
- « Faut croire que j'ai les yeux fatigués car ils étaient mouillés. Roy encore une fois plus que solide, un vrai rock de Gibraltar. Il se doutait de ce qui s'en venait et je pense que ses paroles n'étaient pas juste pour garder Sophie dans l'entreprise. »
- « Beaucoup d’émotions ce soir. C’est ma série préférée.💞 »
- « Quelle belle scène c'est un Dumas ému avec les yeux pleins d eau qui parle à sa gang, c'est la série a écouter de semaine en semaine, on n'est jamais au bout de nos surprises »
- « Ouf! Dumas m’a rempli les yeux plein d’eau! Ouf! Je suis certaine qu’elle va rester! Dumas, la meilleure série! Bravo! 👏 »
En effet, il faut saluer une fois de plus le talent de l'auteur Luc Dionne, capable de nous faire passer du rire aux larmes en un claquement de doigts, sans jamais oublier de nous divertir. Évidemment, les comédiennes et comédiens formidables qui portent les textes continuent aussi de nous épater semaine après semaine. On doit particulièrement lever notre chapeau pour Gildor et Marie-Lyne, qui nous ont fait verser quelques larmes cette semaine.
L'intrigue se poursuit la semaine prochaine, le lundi à 20 h.
Notons qu'une grande comédienne fait son retour au jeu la semaine prochaine dans la série, après avoir affronté la maladie. Quel bonheur de la retrouver, dans un rôle qui ne manquera pas de vous faire sourciller!