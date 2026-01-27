Le public réagit à un épisode marquant de Dumas

Ce lundi, les téléspectateurs ont eu droit à un épisode marquant de Dumas, alors que l'avenir d'un personnage important chez Intelco était en jeu.

En effet, dès les premières minutes de l'épisode, nous avons compris qu'un chercheur de tête courtisait Sophie Lacoste (Marie-Lyne Joncas), à l'insu de son patron actuel, Jean Dumas (Gildor Roy).

Plus tard, on a compris que c'est le compétiteur de Dumas qui tentait de lui faire mal en lui faisant perdre un membre important de son équipe. Fait amusant : Marie-Lyne Joncas fréquente depuis quelques mois celui qui interprétait le chercheur de tête, Steven Lee Potvin (voir sa photo ici). Une histoire d'amour née en tournage dont on vous parlait ici.

Ce dilemme professionnel a donné lieu à un épatant face-à-face entre Sophie et Jean, dans l'intimité de son bureau, une rencontre qui s'est transformée en réunion d'équipe lorsque le patron a décidé d'expliquer à ses quatre employés qu'il leur léguerait son entreprise, à sa retraite, à parts égales. Un discours particulièrement émotif, qui aura eu tôt fait de faire pleurer Sophie... et nous!

Sophie, si demain matin tu es là, c'est parfait. Si tu acceptes l'offre de Marcoux, je vais comprendre. Ça va me fendre le coeur en deux, mais je ne peux rien y faire. Avec ce qui est arrivé à Charlie, c'est la chose qui va m'avoir fait le plus mal. - Jean Dumas

Quelle décision prendra-t-elle? Vous aurez la réponse dès le début du prochain épisode. Pour ceux qui l'ont déjà vu, 🤫 . (L'article se poursuit plus bas)