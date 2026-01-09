Marie-Lyne Joncas en couple?

Depuis déjà quelques mois, la comédienne et animatrice Marie-Lyne Joncas partage des photos sur ses réseaux sociaux en compagnie d'un comédien connu, Steven Lee Potvin (voir sa photo).

Celui-ci est d'ailleurs apparu, avant les fêtes, dans le En direct de l'univers de la comédienne, pour la surprendre en chanson. Un moment qui a fait mouche auprès de la principale intéressée et du public.

Alors qu'ils sont présentement ensemble sous le chaud soleil de la Martinique, Marie-Lyne Joncas a partagé une photo en compagnie de Keven, tout en y apposant un petit coeur rouge. Voyez-la ci-dessous.

Il ne semble plus faire beaucoup de doute que les deux artistes sont en couple, bien que la nouvelle n'ait pas été confirmée officiellement.

Chose amusante, nous avons vu les deux comédiens interagir à l'écran cette semaine, alors que celui-ci est arrivé dans la série Dumas, dans le rôle mystérieux de Jérémie Beauvier. Ce dernier a tenté d'offrir un verre à Sophie Lacoste, qui l'a envoyé balader. Se sont-ils rencontrés sur le plateau de tournage?

Voyez une image de ce moment plus bas.

L'ex de Sophie Lacoste a été renvoyé en prison, après avoir été intercepté, armé jusqu'aux dents, près du domicile d'Anthony (Jason Roy Léveillée). Pourrait-il avoir confié son projet de vengeance à une autre personne? Chose certaine, ce personnage mystérieux joué par Kevin Lee Potvin risque de réapparaître et il nous apparaît inquiétant.

Quoi qu'il en soit, nous souhaitons beaucoup de bonheur aux deux comédiens et, surtout, un magnifique voyage au soleil!

On avait pu voir Steven Lee Potvin précédemment dans la série À coeur battant, en 2024. On espère le voir davantage dans notre petit écran dans les années à venir.

Dumas se poursuit les lundis à 20 h sur les ondes de Radio-Canada. Un épisode est déposé en primeur chaque semaine sur l'Extra d'ICI Tou.tv.