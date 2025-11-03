Le public fait une proposition intéressante après l'émission de Tout le monde en parle de dimanche

Ce dimanche, Sam Breton était de passage sur le plateau de Tout le monde en parle afin de parler de son nouveau one-man-show, Ga-lé aller.

Il était le premier invité de la soirée et a participé à presque chacune des entrevues, intervenant sporadiquement de façon pertinente et amusante.

Sur les réseaux sociaux, certains internautes ont proposé sa candidature comme nouveau fou du roi.

Il s'agit, en fait, d'une idée brillante! Sam possède la rigueur, la vivacité d'esprit, la sensibilité et l'intelligence pour occuper ce siège. Par contre, a-t-il la couenne assez dure pour supporter les revers de ce métier ingrat? Les coanimateurs de Tout le monde en parle sont parfois les cibles de bien des médisances sur les réseaux sociaux et la plupart en parlent comme de l'aspect le plus difficile de ce travail.

Bien que l'équipe de Tout le monde en parle n'ait pas engagé de nouveaux visages depuis un petit moment, on aimerait bien que Sam Breton ait sa chance, s'il le souhaite, bien sûr.

On se souviendra qu'Anne-Elisabeth Bossé avait aussi fait bonne figure lors de son passage à l'émission, nous laissant croire qu'elle serait, elle aussi, une candidate parfaite pour cette fonction, aussi délicate que gratifiante.

On espère que la production permettra à d'autres visages de s'inviter sur ce grand plateau cette année. Les trois collaborateurs réguliers (et P-Y Lord) font du bon boulot, mais pourquoi ne pas donner la chance à quelqu'un qui n'a jamais occupé le poste...

