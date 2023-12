Le public commente l'entrevue de Mike Ward sur La poche bleue à Tout le monde en parle

La semaine dernière, Mike Ward a retiré un épisode de Sous écoute avec Maxim Lapierre et Guillaume Latendresse de La poche bleue à la demande des deux principaux intéressés.

Une déclaration officielle a été envoyée aux médias par la suite de la part des deux anciens joueurs des Canadiens de Montréal. Vous pouvez lire celle-ci ici.

Comme l'humoriste était de passage à Tout le monde en parle dimanche afin de parler de son nouveau one-man-show, la question a été abordée d'emblée par Guy A. Lepage.

« Des fois dans un party, il y en a qui l'échappe, tu es avec une matante et mononcle... et c'était ça le feeling que j'avais. Les gars l'ont juste échappé. Ils étaient gossants. Tout de suite après le podcast, ils se sont excusés et j'ai accepté leurs excuses. Ils m'ont dit : "je pense qu'on ne devrait pas le mettre hein?" J'ai dit : "si vous ne voulez pas qu'on le mette, on ne le mettra pas". Je l'ai enlevé », a expliqué Mike Ward.

Les téléspectateurs ont été nombreux à commenter cet entretien sur les réseaux sociaux. Les avis sur la question sont très partagés. Plusieurs pensent que cette histoire est une tempête dans un verre d'eau et que si le principal intéressé ne considère pas qu'il s'agit d'une agression, le dossier devrait être clos.

De l'autre côté du spectre, des gens dénoncent l'attitude déplacée des deux hockeyeurs et saluent l'audace du coanimateur Alexandre Barrette de s'être demandé : si Mike Ward avait été une femme, la situation aurait-elle été la même?

Voyez quelques commentaires de téléspectateurs ci-dessous et revoyez ce passage de l'entrevue avec Mike Ward.

Mike Ward est présentement en rodage de son nouveau one-man-show, intitulé Modeste. Il débutera officiellement sa tournée cet hiver à travers le Québec. Pour consulter toutes les dates de spectacle, c'est par ici.