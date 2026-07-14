Le personnage de Rémi-Pierre Paquin dans Le gouffre lumineux est inspiré de lui-même

Les dix épisodes du Gouffre lumineux sont atterris sur l'EXTRA d'ICI.TOU.TV la semaine dernière.

Depuis, bien des téléspectateurs québécois ont dévoré la série. Lisez leurs impressions ici.

Dans celle-ci, le comédien Rémi-Pierre Paquin incarne un ami de l'héroïne, prénommé François.

« Je suis son voisin de chalet. C'est comme s'il y a le tourbillon, la ville, la maladie et tout ça, puis ça se dépose un peu au chalet, dans la campagne, dans la nature. C'est comme une petite bouffée d'air, le chalet. Moi, je suis le personnage qui amène un peu ça, la nature, la douceur. »

On comprend dans la série que François et Agathe (le personnage principal joué par Marie-Ève Perron) auraient pu vivre une histoire d'amour, il y a une sorte de non-dit dans leur relation. « Il y a quelque chose de l'fun, de complexe entre les deux », nous dit l'acteur.

Rémi-Pierre nous révèle que le personnage est grandement inspiré de lui. « À un moment donné, Anick [Lemay] était venue à mon chalet. Puis, on avait chillé. Ça avait été bien beau. Elle était malade à ce moment-là », explique-t-il à Showbizz.net.

L'acteur nous indique aussi que le tournage de ses scènes s'est fait dans une certaine sérénité. « On était tous au chalet, au bord d'un lac. Il y avait quelque chose de... plus léger. »

Nous vous invitons à lire ici nos impressions de la série.