Le nom de Véronique Cloutier cité dans STAT : Elle réagit

Dans l'épisode de jeudi de STAT, Raphaël St-Vincent (Antoine Bertrand) a comparé Isabelle (Genevieve Schmidt) à Véronique Cloutier.

Performante, efficace, un petit peu vulgaire, juste quand c'est le temps, et capable de garder son calme quand le feu pogne.

« Ça me ressemble », déclarait la chirurgienne, gênée par le compliment.

Comme Véro tournait Zénith jeudi, elle n'a pas pu regarder STAT en direct, mais l'information qu'elle était citée dans la quotidienne est rapidement venue à ses oreilles.

« PARDON???!! CHU DANS MON ÉMISSION PRÉFÉRÉE ???!!!! », écrivait-elle en story à son retour à la maison.

De son côté, Genevieve Schmidt a repartagé la publication de Véro en disant : « J'avais hâte que tu regardes l'épisode. Je peux faire Zénith astheure! 😂 »

Il faut savoir que Marie-Andrée Labbé, l'autrice de STAT, et Véronique Cloutier s'affectionnent l'une l'autre. Marie-Andrée ne manque pas une émission de Véronique et les Fantastiques, et Véro, de son côté, adore STAT et en parle régulièrement à son micro. Ce petit clin d'oeil de Marie-Andrée jeudi était donc à propos et tout à fait charmant.

