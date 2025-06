Le Grand Chantier Rona : La production doit intervenir auprès du public

Après la production de Sortez-moi d'ici, qui a partagé un message sur ses réseaux sociaux afin de demander la clémence des téléspectateurs en ce qui a trait à leurs commentaires sur l'émission et ses participants, voilà que l'équipe du Grand Chantier Rona doit faire le même genre d'intervention.

« Votre enthousiasme sur nos réseaux sociaux est incroyable! Nous en profitons pour vous rappeler l'importance de la bienveillance dans vos commentaires à l'approche de la finale du Grand Chantier RONA ce jeudi à 19h30 », peut-on lire sur les comptes Facebook et Instagram de Noovo.

Si la joueuse Katia faisait beaucoup réagir les téléspectateurs en début de saison, c'est maintenant la transparente Rosalie (conjointe de Brandon) qui déchaîne les passions. Son caractère direct et sans compromis dérange certains internautes, qui n'hésitent pas à exprimer leur façon de penser sur les réseaux sociaux.

Les dernières éliminations crève-coeur ont aussi fait réagir. Le départ de Marco-Gino et Vanessa, puis celui de Jean-Michel et Marylie la semaine dernière ont choqué bien des gens qui croient que le grand prix devrait être remis à ceux possédant les meilleures compétences ou ayant connu la meilleure amélioration plus qu'à ceux qui ont su élaborer les meilleures stratégies.

C'est d'ailleurs afin d'exaucer ce souhait du public que la production a élaboré un dernier défi de rénovations à la toute fin de l'aventure, pour que les compétences des candidats soient mises de l'avant.

Chose certaine, si ce couple se rend jusqu'en finale, il sera élu gagnant par le public. Mais, ce récent appel à la bienveillance « à l'approche de la finale » nous amène à nous questionner sur la suite. Est-ce que la production envisage de la colère découlant de l'identité des finalistes? 🧐 Quoi qu'il en soit, tâchons de rester indulgents et cléments face aux résultats. Tout le monde mérite de gagner cette maison!

Pour une dernière semaine, Le Grand Chantier Rona est diffusé du lundi au jeudi à 19 h 30 sur les ondes de Noovo.