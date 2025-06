Les téléspectateurs prédisent les gagnants de la 2e saison du Grand Chantier Rona

La grande finale du Grand Chantier Rona aura lieu jeudi prochain, le 12 juin.

Cette semaine, les quatre couples finalistes ont été déterminés : Joël et Vicky, Marie-Laurence et Kieran, Brandon et Rosalie ainsi que Justin et Jennifer.

La dernière décision a été difficile à prendre pour les Bleus qui devaient trancher entre éliminer un couple de la brigade adverse ou un duo de sa propre équipe. Brandon et Rosalie ont insisté pour renvoyer Marylie et Jean-Michel chez eux, un choix déchirant, mais logique auquel Marie-Laurence et Kieran ont fini par acquiescer.

Brandon, qui a été mis en danger pas moins de quatre fois au cours de la saison, a fini par devenir le chouchou du public. Son langage coloré et sa bonhommie l'ont rendu extrêmement attachant aux yeux des téléspectateurs.

Ainsi, comme c'est le public qui détermine les gagnants, sa conjointe Rosalie et lui pourraient bien remporter la maison s'ils traversent l'étape du défi final. On se rappellera que l'an passé aussi, c'est l'underdog Maxim (qui avait été mis en danger à deux reprises par son équipe, puis recruté par le clan adverse) qui avait remporté le grand prix.

Si la tendance se maintient (et qu'ils franchissent les dernières étapes), Brandon et Rosalie pourraient bien être propriétaires d'une maison à Sorel-Tracy vendredi prochain. À suivre!