Le fils de Tammy Verge décroche un rôle important à la télé

Cette semaine, TVA a annoncé le retour, pour une 12e saison, de la série à sketchs LOL Juste pour rire.

Parmi les membres de la distribution principale, on retrouve Thomas Derasp-Verge [photo récente ici], le fils de la comédienne Tammy Verge.

Celui-ci n'en est pas à sa première expérience à l'écran, au contraire. Si nous l'avons vu récemment dans STAT aux côtés de sa maman, il a aussi joué dans plusieurs productions alors qu'il était enfant, notamment dans Tactik, 30 vies et La Galère. Il est également apparu dans District 31 puis dans Toute la vie. Mentionnons qu'il a aussi participé aux Gags full ado en 2012, une expérience qui saura certainement l'aider dans ce nouveau projet humoristique.

Notons que Thomas partagera l'écran avec son beau-père, le conjoint de sa mère, Antoine Vézina dans LOL Juste pour rire. Cathleen Rouleau, Emi Chicoine, Fayolle Jean Jr, Monika Pilon, Louis Carrière, Benoit Mauffette et Schelby Jean-Baptiste figureront également au générique.

Nouvellement repensée, la série demeurera drôle et profondément attachante, tout en conservant son ADN burlesque, dit-on dans le communiqué de presse. La nouvelle équipe insufflera une énergie contagieuse à des sketchs plus rythmés que jamais, soutenus par une panoplie d’effets spéciaux déjantés, pensés pour amuser et faire voyager les téléspectateurs, encore et toujours.

Précisons que la dernière version de LOL avait été présentée en 2021 à TVA.

LOL Juste pour rire : à voir en 2026 à TVA et TVA+.