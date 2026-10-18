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Le fils de Neev surprend son père à En direct de l'univers

Il ressemble tellement à son papa!

Sur la photo : Neev Bensimhon
Zachary Barde
Par Zachary Barde

C'était soir de fête dans les studios d'En direct de l'univers ce samedi soir, alors que Neev recevait son hommage en chansons.

Avouant d'emblée être un grand fan de la musique de Bob Marley et ce, depuis l'âge de 10 ans, l'humoriste n'aura pas eu à attendre très longtemps avant que le reggae ne se fasse entendre. Sa soeur Kim et sa conjointe Karine Knafo étaient effectivement présentes sur le plateau, en chantant « Three Little Birds ». Il s'agit d'une très rare apparition télévisée pour Karine, qu'on n'a pas l'habitude de voir en public, si ce n'est que de temps à autre sur les réseaux sociaux du principal intéressé.

Karine et Neev sont heureux et mariés depuis plusieurs années déjà et ont eu deux enfants ensemble. Auprès de France Beaudoin, Neev confie que son épouse l'a séduit dès le début de la vingtaine. « Elle avait 21 ans quand je l'ai rencontré. Je suis rentré dans sa voiture pour la première fois et il y avait du Nina Simone. » Autant dire qu'il était déjà conquis!

Peu de temps après, c'est le fils aîné du couple, Félix, un véritable pince-sans-rire, qui s'est permis une apparition sur le plateau de l'émission sur les airs de « Just the Two Of Us ». Il s'agit de la chanson préférée du duo père-fils. Bien que son apparition n'ait duré que quelques secondes, Félix aura fait forte impression auprès du public et de l'animatrice elle-même, avouant qu'il fallait signer ce jeune prodige au plus vite! Un brillant avenir dans les médias l'attend, qui sait?

Voyez une photo en bas de cet article.

Par ailleurs, mentionnons que cet épisode aura été riche en surprises et en prestations électrisantes, dont une signée Mélissa Bédard. On en parlait ici.

En direct de l'univers est diffusé le samedi à 19 h sur les ondes d'ICI Télé.

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