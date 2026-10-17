En direct de l'univers : Cette chanteuse épate en reprenant un classique de Céline Dion

C'est ce samedi que France Beaudoin et son équipe recevaient en grand l'un des humoristes les plus appréciés de sa génération, Neev. Après une édition spéciale réunissant sur le même plateau deux invités, En direct de l'univers reprenait ainsi son rythme, pour une célébration remplie des chansons de la vie de l'homme de 41 ans.

Pour le surprendre, famille et amis étaient réunis en studio, chantant l'univers du sympathique artiste. Peu de temps après un numéro d'ouverture ayant salué l'amour de Neev pour Bob Marley, Mélissa Bédard est débarquée sur la scène du variété hebdomadaire, offrant une relecture saisissante de l'une des plus belles chansons d'amour qui soit, « L'amour existe encore » de Céline Dion.

Voyez une photo de sa prestation en bas de cet article.

Avouant avoir un coup de foudre amical pour la chanteuse, Neev n'a guère su cacher sa joie, devant une prestation à couper le souffle signée la principale intéressée. Il semble d'ailleurs que nous n'ayons pas été les seuls à avoir eu des frissons; les internautes ont réagi en grand nombre sur les réseaux sociaux de l'émission, ébahis par le talent de l'ex-académicienne :

« Mélissa Wow!!! Tu m’as fait pleurer. Bravo!!!! »

« Sûrement la puissance et l'harmonie la plus pure que j'ai entendu. »

« BRAVO MELISSA! j'AI EU DES FRISSONS.....SUPER! »

« L’émission pourrait s’arrêter après cette pause et elle aura été dans les meilleures depuis le tout début d’En direct de l’univers. »

À chacune de ses apparitions à la télé, Mélissa Bédard impressionne et fait soulever les foules, qui en redemandent. Une grande artiste que cette Mélissa, qui prouve encore ce soir qu'en chantant avec passion, on peut parler au coeur de notre interlocuteur. Et quel meilleur vecteur d'émotions qu'En direct de l'univers?

En direct de l'univers est diffusé le samedi à 19 h sur les ondes d'ICI Télé.