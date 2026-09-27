Le fils de Julie Perreault surprend sa mère à En direct de l'univers

C'était soir de fête sur les ondes de Radio-Canada, alors que France Beaudoin recevait Julie Perreault à En direct de l'univers ce samedi. Pour l'occasion, la famille et les amis de la comédienne s'étaient rassemblés dans l'étincelant studio du variété, pour une heure remplie de surprises musicales.

Celle qui a d'emblée avoué s'être affranchie des préjugés quant à son amour des différents genres de musique n'a pu qu'apprécier le spectacle qui l'attendait, qui a débuté par un numéro d'ouverture explosif, comprenant notamment une fidèle version de « Summer of '69 » signée Pier-Luc Funk, précédée d'une reprise du classique « Islands on the Stream » de la regrettée Dolly Parton, par un Guy A. Lepage toujours juste.

Les pétarades d'artifices ont ensuite fait place à une pluie d'émotions, quand le fils de la populaire actrice Thomas Delorme s'est présenté sur la scène, pour surprendre sa mère. Celui-ci était accompagné par Patrice Robitaille, et le duo a offert la chanson « Barbara » à Julie, un titre très significatif pour elle. Quand elle étudiait au Conservatoire, son bon ami Patrice lui avait fait découvrir ce titre, que son fils a chanté 25 ans plus tard, au moment de ses propres études au Conservatoire.

Voyez une photo en bas de cet article.

En reprenant cette chanson issue du répertoire de Pauline Julien, les deux hommes ont enchanté Julie d'un savant mélange du passé et du présent, avec le prof Yves Morin au piano, qui a enseigné aux trois. Avec une reprise de « Je voudrais voir New York » servie par Étienne Coppée, le segment s'est conclu sur une douce note de beauté, comme on les aime.

Mentionnons également que le fils de Julie, né de sa précédente union avec le comédien Sébastien Delorme, fait partie du groupe de hip-hop Lunaire, aux côtés de Zachary Evrard, également acteur. Le duo - le favori de Julie - a interprété son récent succès « Placé Beau.

Rappelons que la fille de Julie a également fait une apparition sur le plateau, en compagnie du fils de Stéphane Rousseau. Les détails ici.

En direct de l'univers est diffusé le samedi à 19 h sur les ondes d'ICI Télé.