Le duel est lancé dans Alertes : Stéphanie va-t-elle arriver à reprendre sa place?

Ce mardi, la série Alertes a fait son retour en ondes, alors que le duel s'est enclenché entre la capitaine déchue Stéphanie Duquette et sa rivale, Valérie Murphy, qui a pris sa place à la tête de l'escouade Cerbère.

Dans ces rôles, les comédiennes Sophie Prégent et Julie Ringuette sont formidables. Nous nous plaisons d'ailleurs à détester Valérie Murphy, tout comme de nombreux téléspectateurs qui ont souligné la qualité du jeu de son interprète hier sur les réseaux sociaux.

Dans ce premier épisode, on a d'abord vu que Stéphanie a été relayée aux enquêtes non résolues, une véritable insulte pour une femme de sa trempe. Elle a aussi profité des événements pour feindre de faire la paix avec sa rivale, gardant dorénavant sous couvert sa mission de se venger.

L'ex-capitaine a notamment découvert que Valérie n'a pas deux enfants, comme elle le prétend depuis le début. Par ailleurs, Valérie semble aussi avoir piégé sa prédécesseure en dissimulant un dossier qu'elle lui a ensuite demandé de venir présenter à l'escouade Cerbère. C'est du moins la théorie que les adeptes de la série ont adoptée après le visionnement de l'épisode. Bref, tous les coups bas seront permis dans cette lutte sans merci. Stéphanie va-t-elle arriver à reprendre sa place?

En ce sens, bien des téléspectateurs se posent la même question, à savoir combien de temps va durer cet affrontement. Il faudra prendre votre mal en patience parce que les deux comédiennes nous ont confirmé que cette histoire s'étirera sur toute la saison. Julie Ringuette nous confiait récemment : « c'est l'un des plus gros défis de ma carrière ».

Lisez ici ce que nous disait la comédienne Sophie Prégent, la semaine dernière, concernant le plan de vengeance de son personnage.

Par ailleurs, la première enquête de la saison a été lancée hier, celle d'un meurtre dans une clinique d'avortement. Henri Chassé, Fabien Dupuis, Sandrine Fagnant, Maxime Gibeault et Marcela Lorena Pizarro se partagent la vedette de cette histoire qui pourrait s'avérer sordide. Cette enquête se déroulera sur plusieurs épisodes.

La série se poursuit les mardis à 20 h sur les ondes de TVA.