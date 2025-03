Le Dieu Cornu est mort, le royaume a brûlé... Sorcières n'est plus

Armand Bussières, le faux prophète, est mort. Que l'essence du dieu cornu se répande dans l'univers, pour trouver un autre porteur digne de ce nom. Nous l'attendrons. - Louise

Telle Louise est ses sbires, les adeptes de Sorcières attendent désormais le réseau sauveur, qui donnera une nouvelle vie à cette série, dont la durée a tristement été écourtée par TVA.

En signifiant aux auteurs la fin de la série après le tournage des derniers épisodes, le réseau s'assurait d'offrir à son public une finale en queue de poisson, après laquelle plusieurs intrigues restent en suspens. Quand l'histoire d'Hôtel revient nous hanter...

Plus encore, la finale de cette deuxième saison, qui avait été concoctée avec soin par les auteurs Germain Larochelle et Marie-Josée Ouellet, s'assurait d'ouvrir une porte sur un nouveau pan de l'histoire, que nous ne verrons finalement pas, à moins d'un revirement majeur dans ce dossier. On l'espère toujours...

En effet, après avoir tué le dieu cornu et fait brûler le royaume aux mains de la mairesse de Ste-Piété (excellente Julie Roussel), coupable du feu qui avait coûté la vie du petit Charlot plusieurs années auparavant, les protagonistes de la série, Jo et Beth (Céline Bonnier et Marie-Joanne Boucher), ont reçu un colis du mystérieux Michael Walker, contenant le testament d'Armand Bussières et leur annonçant l'existence d'une famille encore plus grande.

J'ai refondé un nouveau royaume où sont nés leurs trois frères.

Voilà une révélation cataclysmale qui donnait franchement envie de voir la suite. D'autant plus qu'Agnès (Noémie O'Farrell) avait rejoint les rangs de Louise (soupir). Heureusement, quelques dossiers se sont clos positivement, notamment le retour d'Alistair (Léopold Lafontaine) sain et sauf, après une fugue qui a mal tourné, et l'adoption officielle du petit Clovis par Marie-Ève (Marie-Claude Guérin), qui le portait dans son coeur depuis le tout début.

Nous aurions souhaité rencontrer Michael, après tout le mal qu'il a fait par le passé. Nous aurions voulu voir la rencontre entre Louise et Manon (Louise Portal et Louise Laparé). Nous aurions aimé rencontrer les trois frères, dont l'existence vient de nous être révélée. Est-ce que le sang de bébé Charlot coulait dans les veines de Rémi (David Noël)? Et, pour être bien honnêtes, nous aurions aussi aimé voir plusieurs autres séances sensuelles entre Beth et le bon commandant Bastarache (Denis Marchand). Oui, oui, on s'assume là-dedans!

Sur les réseaux sociaux, l'autrice Marie-Josée Ouellet indique notamment : « Je suis fière de vous l'offrir, sachant qu'il vous en fera voir de toutes les couleurs, mais je sais aussi que l'écoute de ce dernier opus vous fera immanquablement rêver d'un 51e épisode et d'un 52e et d'un 53e et d'un 54e, etc. La grande histoire de notre troisième et ultime chapitre de Sorcières avait été méticuleusement réfléchie et esquissée en décembre dernier. J'avais si hâte de m'atteler à mon clavier pour continuer à vous surprendre et à vous émouvoir à travers nos mots et nos intrigues. »

De son côté, l'auteur Germain Larochelle ajoute : « Nous y voilà. Dernier épisode de la saison 2 de Sorcières, ce soir. Je dis bien « saison 2 », car je refuse de croire que c’est la fin. Pas par déni, mais pour lancer les bonnes énergies dans l’univers. Tel Armand qui s’est bravement scié un boutte de pied pour faker sa mort, ou bébé Charlot s’étant réincarné en futur-journaliste après avoir été garroché dans un bûcher, Sorcières va trouver, j’en suis certain, sa façon de perdurer. Ian Malcolm l’a dit dans Jurassic Park : « Life finds a way… » Alors, oui, c’est ce que je croirai, en continuant de vénérer la Triple-Déesse... »

Ainsi, à l'instar des auteurs de la série, vénérons la Triple-Déesse et invoquons les vestiges du Dieu Cornu 😈 pour nous aider à trouver « un nouveau porteur digne de ce nom », comme si ces lignes avaient été écrites en présage de ce qui allait arriver. Parce que nous sommes nombreux à vouloir savoir ce qu'il va arriver de nos trois chères sorcières... et aussi voir Philippe Labonté (Patrick Drolet qu'on adore) se débrouiller tout seul comme un grand garçon!