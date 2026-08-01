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Le conjoint connu de Géraldine Lamarche animera sa toute première émission télé

Il sera excellent dans ce rôle!

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Zachary Barde
Par Zachary Barde

Il y a quelques semaines, l'ancienne présentatrice météo de Salut Bonjour, Géraldine Lamarche, s'affichait publiquement avec son nouvel amoureux, avec qui elle partage sa vie depuis quelque temps déjà.

En effet, celle que l'on peut désormais entendre sur le réseau Rouge est en couple avec Lambert Drainville, le fils du politicien bien connu Bernard Drainville. Voyez une photo des deux amoureux ci-dessous. Et, à parcourir ses réseaux sociaux ainsi que ses prises de position publiques, on devine clairement qu'il s'intéresse lui aussi à la politique. Celui-ci caresse également le rêve d'une carrière dans les médias, qu'il bâtit depuis quelques années.

Pour preuve, nous l'avons vu offrir quelques chroniques à Sucré Givré cet hiver, alors qu'il devait présenter aux téléspectateurs le « côté humain » des visages politiques québécois. Si, avec ses contenus publiés sur les réseaux sociaux, Lambert se donne la mission de raccrocher à la politique ceux qui ont de la difficulté (ou peu d'intérêt) à s'intéresser à l'actualité, on devine qu'il en fera l'objet de sa toute première émission télé, Lambert en campagne. Les élections provinciales ayant lieu sous peu, Lambert en ferait-il l'objet de cette docuréalité?

Dans ce projet exclusif à la plateforme illico+, et produit par Productions Déferlantes, nous pourrons découvrir un nouveau docuréalité de terrain qui reste, pour l'heure, assez vague et faible en infos. On sait cependant que, chaque samedi, un nouvel épisode sera déposé sur la plateforme payante, à raison de six émissions de 30 minutes. C'est à ne pas manquer dès septembre!

En outre, mentionnons qu'une nouvelle émission fera son arrivée sur illico+ en septembre, et qui sera animée par un comédien bien connu. Les détails ici.

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