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En plus d'Indéfendable, Sébastien Delorme animera une nouvelle émission surprenante

Un nouveau mandat pour le populaire comédien.

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Zachary Barde
Par Zachary Barde

Au printemps dernier, Sébastien Delorme en avait surpris plus d'un en annonçant un nouveau projet télévisuel d'envergure, en tant qu'animateur. Dans Victimes à l'étranger, le comédien s'intéressait à des cas troublants de Québécois étant piégés et plongés dans la torpeur, à l'étranger.

Chaque épisode de ce documentaire nous permettait ainsi de découvrir l'histoire d'un voyageur ayant vécu l'horreur, avec des témoignages et des reconstitutions. La mini série avait à ce point captivé les abonnés d'illico+ qu'une toute nouvelle émission dérivée fera prochainement son arrivée sur la plateforme payante : Criminels à l'étranger.

Au coeur de cette docu-série, Sébastien Delorme repart à l'étranger pour tenter de faire la lumière sur des personnes ayant commis des délits à l'extérieur de leur pays d'origine. Le synopsis va comme suit :

« Si certains échappent encore à la justice, d'autres paient le prix fort de leurs actions illégales par de lourdes peines de prison aux États-Unis ou ailleurs. À l'étranger, la sévérité des lois peut transformer un criminel en victime du système. Quelles sont les conséquences de commettre un crime à l'extérieur du pays? Comment ces criminels ont-ils été arrêtés par les autorités? Le Canada est-il appelé à s'impliquer dans le dossier? »

Nous avons bien hâte de voir les images de ce projet, qui semble tout aussi passionnant que le précédent. C'est à ne pas manquer dès le 3 septembre prochain.

Les abonnés d'illico+ et fans de Sébastien Delorme seront doublement servis au cours des prochaines semaines, lui qui sera en vedette dans deux projets. D'abord, nous pourrons le voir dans Criminels à l'étranger, puis dans une série dérivée d'Indéfendable. Dans Indéfendable : sans trace, les principaux personnages de l'émission quotidienne se retrouvent quelques semaines avant la finale explosive de la quatrième saison. On en parlait ici.

Indéfendable : sans trace atterrira sur illico+ dès le 20 août prochain.

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