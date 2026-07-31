En plus d'Indéfendable, Sébastien Delorme animera une nouvelle émission surprenante

Au printemps dernier, Sébastien Delorme en avait surpris plus d'un en annonçant un nouveau projet télévisuel d'envergure, en tant qu'animateur. Dans Victimes à l'étranger, le comédien s'intéressait à des cas troublants de Québécois étant piégés et plongés dans la torpeur, à l'étranger.

Chaque épisode de ce documentaire nous permettait ainsi de découvrir l'histoire d'un voyageur ayant vécu l'horreur, avec des témoignages et des reconstitutions. La mini série avait à ce point captivé les abonnés d'illico+ qu'une toute nouvelle émission dérivée fera prochainement son arrivée sur la plateforme payante : Criminels à l'étranger.

Au coeur de cette docu-série, Sébastien Delorme repart à l'étranger pour tenter de faire la lumière sur des personnes ayant commis des délits à l'extérieur de leur pays d'origine. Le synopsis va comme suit :

« Si certains échappent encore à la justice, d'autres paient le prix fort de leurs actions illégales par de lourdes peines de prison aux États-Unis ou ailleurs. À l'étranger, la sévérité des lois peut transformer un criminel en victime du système. Quelles sont les conséquences de commettre un crime à l'extérieur du pays? Comment ces criminels ont-ils été arrêtés par les autorités? Le Canada est-il appelé à s'impliquer dans le dossier? »

Nous avons bien hâte de voir les images de ce projet, qui semble tout aussi passionnant que le précédent. C'est à ne pas manquer dès le 3 septembre prochain.

Les abonnés d'illico+ et fans de Sébastien Delorme seront doublement servis au cours des prochaines semaines, lui qui sera en vedette dans deux projets. D'abord, nous pourrons le voir dans Criminels à l'étranger, puis dans une série dérivée d'Indéfendable. Dans Indéfendable : sans trace, les principaux personnages de l'émission quotidienne se retrouvent quelques semaines avant la finale explosive de la quatrième saison. On en parlait ici.

Indéfendable : sans trace atterrira sur illico+ dès le 20 août prochain.