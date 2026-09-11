Le chanteur Matt Lang débarque à la télé

Crave a annoncé cette semaine que le populaire chanteur Matt Lang aura droit à sa série documentaire de deux épisodes d'une heure, à voir l'an prochain.

Les caméras ont suivi l'auteur-compositeur-interprète de son patelin natal à Nashville, en passant par Montréal et Saint-Colomban, afin de comprendre comment un jeune homme de Maniwaki est-il devenu une figure incontournable de la musique country québécoise?

Alors qu'il travaille sur un nouvel album, enchaîne les spectacles et poursuit son ascension en Amérique du Nord, l'artiste ouvre les portes de son quotidien et partage des moments privilégiés avec ses proches. On y découvre alors un artiste déterminé, qui a travaillé sans relâche pour se tailler une place dans l'industrie.

Matt Lang : L'ascension country raconte une histoire d'ambition, de persévérance et de grands rêves et revient sur les étapes déterminantes de son ascension tout en captant, au présent, les défis et les occasions qui accompagnent son succès.

Précisons que Matt Lang est le fier papa de deux enfants, qu'on risque de voir apparaître dans ce documentaire. Voyez notre photo de sa fille et son fils ici.

On se rappellera que le chanteur a beaucoup fait parler de lui cet été alors qu'il tentait de rejoindre la jeune danseuse en ligne Miss Yee Haw pour qu'elle partage la scène avec lui à l'International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu. Le résultat de cette rencontre était magique. Découvrez notre vidéo ici.

Le documentaire Matt Lang : L'ascension country est produit par Saturne 5 et prévu sur Crave en 2027.