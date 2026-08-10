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Photo : Les adorables enfants de Matt Lang viennent le rejoindre sur scène

Une rare apparition publique pour Théo et Violette.

Image de l'article Photo : Les adorables enfants de Matt Lang viennent le rejoindre sur scène
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Vendredi, Matt Lang a lancé la 43e édition de L'International de Montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu.

En plus d'accueillir sur scène la talentueuse jeune danseuse Miss Yee Haw (voyez notre vidéo de sa performance ici), il a eu la visite pour un court moment de ses deux enfants.

Le chanteur country est le père de Théo, 4 ans et demi, et Violette, 3 ans.

Impossible de ne pas tomber sous le charme de ces deux bambins!

Voyez la photo au bas de l'article.

Notons que l'International de Montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu se poursuit jusqu'au 16 août prochain. Marie-Mai & David Laflèche, Québec Redneck Bluegrass Projet, Half Moon Run, Sean Paul et Fredz sont notamment à l'horaire. Consultez la programmation ici.

Mentionné dans cet article

Photo de Matt Lang
Matt Lang

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