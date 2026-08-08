Vidéo : La jeune Miss Yee Haw vole la vedette au spectacle de Matt Lang

Il y a deux semaines, le chanteur country Matt Lang a lancé une invitation à la jeune danseuse country de 9 ans Miss Yee Haw sur ses réseaux sociaux, afin qu'elle l'accompagne sur scène lors de son passage à l'International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu.

Celle-ci a accepté l'offre de l'auteur-compositeur-interprète en lui promettant « de ne pas voler son truck ».

Le spectacle a eu lieu ce vendredi devant une foule nombreuse et la talentueuse fillette a complètement volé la vedette avec sa veste rose à franges et son chapeau de cowboy.

Voyez un extrait de son passage sur scène sur la pièce « She Stole my Truck » dans la vidéo en entête.

Impossible de ne pas tomber sous le charme de cette enfant! Sa petite moue quand il lui demande si elle est prête 😍 On craque!

Vous pouvez suivre Miss Yee Haw sur ses réseaux sociaux. Elle est extrêmement talentueuse et très divertissante!

À noter que les enfants de Matt Lang sont aussi montés sur scène avec leur papa. Voyez-les dans la galerie ci-dessous. Kim Rusk, une bonne amie de Matt Lang, a aussi eu la chance d'accompagner le chanteur sur scène, avec sa fille, Billie.