L'autrice d'Indéfendable aborde le drame qui frappe Mélodie

Depuis le début de la semaine d'Indéfendable, on assiste à des questionnements du côté de Mélodie, joué par la comédienne Naïla Louidort, qui après avoir eu des rapprochements avec son amoureux a commencé à subir des souvenirs refoulés et douloureux.

La jeune femme a d'abord eu le flashback d'un rideau bleu, puis celui d'une main sur la cuisse d'une fillette. Après avoir cru avoir été témoin d'un drame grave, celle-ci a ensuite réalisé, au terme d'une discussion avec une psychologue, qu'elle pouvait être la victime de ces abus.

Questionnée à ce sujet, l'autrice de la quotidienne Izabel Chevrier nous dit : « Ce que j'explore dans cette cause-là, c'est la démarche chez une femme, encore là je m'inspire de quelqu'un que je connais qui a vécu cette démarche-là, quand 20 ans, 15 ans, il y en a que c'est 30 ans après les faits, parce qu'une circonstance dans la vie l'amène dans une zone émotive où elle n'était pas allée, commence à avoir des flashbacks, des sensations étranges. Ce que je veux explorer dans cette cause-là, c'est la complexité de ces démarches-là. Parce que ce n'est pas arrivé hier, ce n'est pas arrivé il y a un mois, c'est arrivé il y a 20 ans. »

Elle poursuit en parlant du personnage de Mélodie : « On rentre dans son intimité et dans sa vie personnelle à elle, parce que dans Indéfendable, les causes prennent énormément de place. Je ne peux pas explorer l'intimité de tous les personnages chaque semaine. Dans ma façon de développer mes arcs annuels, je choisis des périodes pour chacun d'eux dans l'année. Là, c'est le tour de Mélodie. »

Il sera intéressant de découvrir comment Mélodie arrivera à faire sens à travers les échos douloureux de son passé. Il sera surtout intéressant de découvrir qui est la personne qui pourrait lui avoir causé du tort dans son enfance, ce qui donnera l'occasion à la comédienne Naïla Louidort de briller avec une partition pour émotive. Pourrait-ce être dans sa famille?

Notons que selon une enquête menée par l'Institut national de la santé publique au Québec, la plupart des gestes de violence sexuelle envers les enfants et les jeunes de moins de 18 ans sont commis par des personnes qu’ils connaissent, comme des membres de la famille immédiate ou élargie, des partenaires intimes, des connaissances ou des amies ou amis. Les détails à ce sujet sont ici.

C'est à suivre dans Indéfendable du lundi au jeudi à 19 h sur les ondes de TVA et sur TVA+.

Rappelons que la cause sordide de Paul Beaulac (David Savard), que nous pouvons voir en ce moment, est inspirée d'un cas réel qui a largement fait les manchettes au Canada.