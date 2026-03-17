Dès ce mercredi, l'autrice d'Indéfendable commencera à intégrer une nouvelle histoire à la trame de sa quotidienne. Ce faisant, vous ferez la rencontre d'un jeune homme qui a fait les frais de la vague #metoo.

Jean-Philippe Cormier a été « annulé » par son employeur après avoir été la cible d'allégations d'inconduites, par une personne de l'entreprise qui a préféré garder l'anonymat. Il a donc tout perdu, sans même comprendre ce qui lui est arrivé.

Il fera donc appel au Cabinet Lapointe-Macdonald-Nolin pour poursuivre son ancien employeur et ainsi espérer retrouver un semblant de vie.

Dans le rôle du client, on retrouve le jeune comédien Félix Paquette (voir sa photo ici).

Nous avons vu celui-ci il y a peu de temps dans STAT, où il interprétait un patient possédé, sur lequel le psychiatre Antoine Diamond a procédé à un exorcisme. Vous vous souvenez?

À propos de cette cause, l'autrice Izabel Chevrier nous disait : « On va rentrer dans un autre sujet qui me tient beaucoup à coeur qui est la "cancel culture". Parce que, autant je suis pour la protection des femmes et pour qu'on parle de la violence faite aux femmes, des agressions sexuelles, de la violence coercitive, autant je trouve ça dangereux de ne pas mettre en lumière qu'il y a parfois des gens faussement accusés, des allégations anonymes. C'est très dangereux pour notre société. »

Au sujet du comédien qui portera l'intrigue, l'autrice ajoute : « Il est excellent. Écoute, moi je trippe tellement sur nos comédiens! On a de bons comédiens au Québec, c'est fou! »

Ce sera à voir à compter de ce jeudi dans Indéfendable. La quotidienne se poursuit du lundi au jeudi à 19 h sur les ondes de TVA et sur TVA+.

Rappelons qu'une autre grande comédienne s'ajoutera bientôt à la distribution.