Laurent Lamy sera-t-il de retour dans le prochaine saison de STAT?

Laurent Lamy (Emmanuel Bilodeau) a officiellement quitté l'hôpital Saint-Vincent dans la dernière saison.

La dernière fois que nous l'avons aperçu, il devait gérer les agissements déshonorants de son garçon, qui a, entre autres, eu l'intention de blesser Emmanuelle, poussée par un groupe extrémiste misogyne.

Mais, pourrait-il être de retour dans la série, même s'il a officiellement été congédié de l'établissement où il a régné en didactateur?

« Si nécessaire. Il n'est pas mort, donc à suivre », nous répond l'autrice de la série, Marie-Andrée Labbé.

Il faut savoir qu'un nouveau médecin viendra créer un certain chaos dans l'hôpital.

« Je ne dis pas que c'est un remplaçant de Laurent Lamy, mais il y a quand même des tensions qui arrivent dans l'équipe à cause de René », nous dit-elle.

René Bolduc est un chirurgien qui adopte des comportements pour le moins contestables en 2026. « Il dit tout ce qu'il pense. Il fait des jokes déplacées en salle d'opération », nous raconte l'autrice. « Il y a des médecins comme ça, qui existent dans la vie, qui n'ont pas eu beaucoup de bâtons dans leurs roues, qui ont une grande confiance. Ils ne se font pas dire non souvent parce qu'ils sont essentiels : ils peuvent sauver des vies. En partant, c'est plus difficile de dire non à quelqu'un qui peut sauver ta vie. »

Voyez des images du médecin en question dans cet article.

On vous invite à découvrir ici quel sera le premier cas de STAT cette année et qui jouera la patiente.

STAT revient sur les ondes d'ICI Télé le mardi 15 septembre à 20 h.