Laurence et Joël ont-ils réussi à renverser la vapeur dimanche soir à Star Académie?

Cette semaine, Laurence et Joël ont été critiqués de tous bords tous côtés. D'abord par le directeur, Garou, qui les a réprimandés pour leur manque de sérieux, puis par les téléspectateurs, qui n'ont pas été doux dans leurs commentaires sur les réseaux sociaux.

À partir de là, ils ne pouvaient que prouver au public qu'ils avaient leur raison d'être dans la compétition en travaillant d'arrache-pied pour offrir un duo spectaculaire lors du variété de dimanche.

Le soir venu, ils ont interprété « Shallow » de façon suffisamment convaincante pour que plusieurs téléspectateurs changent d'avis à leur endroit et admettent leur talent évident.

« Agréablement surpris …. Chanson pas facile à chanter quand même »

« Les 4 étaient excellents.. »

« Moi je trouve que Laurence et Joël ont super bien chanté ! Bravo ! »

« Joel et Laurence m ont surpris....Lauence est impressionnante »

« Go Laurence et Joël. Vraiment ils ont t bien travaillé. »

« Beau duo Laurence et Joël »

« Wooow laurence et joel c trop touchant »

Comme le vote a débuté mardi dernier, on peut s'imaginer que Katherine et Loïc (qui ont offert une performance tout aussi impressionnante que celle de Laurence et Joël) risquent de remporter l'aval du public. Puis, les professeurs risquent de sauver Joël, comme ils ont donné une chance à Laurence la semaine précédente. Tout cela reste tout de même hypothétique pour l'instant.

Laurence et Joël ont certainement su prouver leur valeur dans cette compétition de digne façon!

