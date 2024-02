L'an dernier, à La vraie nature, une personnalité québécoise avait dû annuler à la dernière minute pour des questions de santé.

Ainsi, Ricardo Larrivée et Serge Denoncourt avaient vécu l'expérience proposée par Jean-Philippe Dion à deux plutôt qu'à trois.

Les téléspectateurs avaient d'ailleurs eu droit à un épisode complètement éclaté. Cette soirée remplie d'imprévus a tellement plu à la production de La vraie nature qu'elle a décidé de refaire une expérience similaire pour sa sixième saison. Ainsi, Félix Séguin et Christine Morency ont été placés en duo cette année. On pourra voir cet épisode - qui promet! - plus tard cet hiver.

En entrevue, Jean-Philippe Dion nous révélait récemment que la personne qui avait dû se désister à la dernière minute l'an passé était la chanteuse Luce Dufault. Heureusement pour nous, celle-ci a été réinvitée cette année et elle n'était pas malade le jour du tournage cette fois-ci.

L'artiste a été jumelée l'humoriste Dominic Paquet et l'horticultrice Marthe Laverdière.

Dans la bande-annonce, que vous pouvez découvrir ici, on constate que cette rencontre aura été très émouvante pour Dominic Paquet, qui se confiera dans la grange sur l'alcoolisme de son père.

La colorée conférencière Marthe Laverdière a un parcours très atypique qu'il sera certainement très intéressant de découvrir. Luce Dufault fera aussi l'honneur à ses camarades de chanter au bord du feu.

Jean-Philippe Dion nous souligne également qu'il y avait aussi eu un autre désistement l'an passé, soit Christian Dubé, le ministre de la Santé. Ce dernier se reprend aussi cette année. On pourra le voir au chalet de Jean-Philippe Dion au cours de la saison.