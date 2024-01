C'est déjà dans deux semaines que Jean-Philippe Dion nous ouvrira à nouveau les portes de son magnifique chalet à Sutton, en Estrie.

Pour lancer la sixième saison de La vraie nature, l'animateur recevra les cinq membres de Salebarbes, un des groupes les plus populaires du Québec et de l’Acadie, dans une émission spéciale de 90 minutes.

Il s'agira d'une première pour La vraie nature, alors que Jean-Philippe Dion n'a jamais accueilli sous son toit autant de personnes qui se connaissent aussi bien. Ce premier rendez-vous, qu'on nous promet « extrêmement festif », permettra à ces grands amis de se redécouvrir autrement.

Rappelons que nous avons eu la chance de rencontrer ces cinq types fort sympathiques lors du dernier Gala de l'ADISQ. Ils avaient même poussé la note pour nous. Voyez ce moment mémorable ici alors qu'ils ont illuminé la salle de presse par leur chant a cappella.

Dans le second épisode de la saison, deux amoureux seront réunis dans une même émission. Encore là, c'est une première pour La vraie nature. Charlotte Cardin et Aliocha Schneider seront jumelés avec le footballeur récemment retraité Laurent Duvernay-Tardif.

Jean-Philippe Dion nous promettait aussi l'automne dernier - après Ricardo Larrivée et Serge Denoncourt en 2023 - un autre duo à l'émission. Ce seront finalement le journaliste d’enquête Félix Séguin et l’humoriste Christine Morency qui vivront l'expérience à deux plutôt qu'à trois. Par contre, ils auront la visite surprise d'un invité spécial.

La production promet, dans le communiqué de presse, des histoires percutantes, dont celles de l’ex-politicienne Dominique Anglade, du rappeur Souldia, de l’animatrice Marie-Claude Savard, de l’humoriste Dominic Paquet et du boxeur Jean Pascal.

Les rires seront aussi au rendez-vous. On nous assure des moments complètement désopilants avec l’incomparable horticultrice Marthe Laverdière et la flamboyante drag queen Rita Baga, qui fera son tour de barque en robe de soirée avant de retirer son maquillage et ses paillettes.

Plusieurs personnalités chouchous, issues de différentes sphères de la société, figurent également sur la liste des invités de cette sixième saison. Notons le chanteur country Matt Lang, l'humoriste Matthieu Pepper, la chef Colombe St-Pierre et le comédien Félix-Antoine Tremblay.

La vraie nature s'installera dans la case horaire du dimanche à 21 h pour onze semaines, incluant l'émission spéciale des Confidences du chalet, dès le 28 janvier.

Voyez la bande-annonce ci-dessous.