L'amoureux de Marie-Lyne Joncas jouera à nouveau à ses côtés

Crave annonce l'arrivée de plusieurs nouveaux acteurs dans la suite de l'hilarante série Les crues.

Parmi eux, on retrouve Steven Lee Potvin, le conjoint de l'actrice Marie-Lyne Joncas.

On se souviendra que les tourtereaux se sont rencontrés sur le plateau Dumas, où les deux comédiens ont échangé quelques répliques.

Marie-Ève Perron, Cynthia Wu-Maheux, Christian Bégin, Sylvie Moreau, Sylvain Marcel et Valérie Blais figureront également au générique de la prochaine saison.

Sylvain Marcel a partagé une photo sur le plateau de la série, que vous pouvez voir au bas de l'article.

Guy Jodoin sera, lui, de retour dans le rôle du gérant des deux humoristes avec sa belle chevelure rousse, Pascale Montpetit dans celui de la mère de Marie-Lyne et Kevin Houle dans celui de l'ex-chum d'Ève.

Voyez tous les visages de la deuxième saison des Crues dans la publication ci-dessous.

Vous pourrez voir les nouveaux épisodes sur Crave en 2027.