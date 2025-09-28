L'amoureuse de Guillaume Pineault fait une apparition bien originale à son En direct de l'univers

Lors du numéro d'ouverture de son En direct de l'univers samedi soir, Guillaume Pineault s'est vu surprendre par son amoureuse, Mélissa, qui est apparue sur scène en faisant voltiger des rubans.

Ensemble, les tourtereaux avaient un running gag qui voulait que, si un jour Guillaume avait droit à son En direct de l'univers, elle ferait un numéro de rubans sur la scène de France Beaudoin.

Je ne peux pas croire qu'elle l'a fait!

C'était la première rencontre de Mélissa avec le public puisque le couple n'avait jamais fait de sorties publiques ensemble.

Parmi les autres moments marquants de la soirée, on note celui-ci avec un artiste qui ne sort qu'en de très rares occasions.

Aussi, Patrice Michaud a chanté « 1977 », Ingrid St-Pierre a interprété « ... Et j'ai couché dans mon char » de Richard Desjardins et sa pièce « La vie devant », puis le chanteur Eagle-Eye Cherry, tout droit débarqué de Stockholm, a livré une performance mémorable en interprétant son succès « Save Tonight ».

Du grand En direct de l'univers!