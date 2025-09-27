« Phénoménal! » : Louis-José Houde fait sensation à En direct de l'univers

On peut dire que le coeur d'En direct de l'univers bat au rythme des saisons, tant ensoleillé et rafraîchissant était l'épisode diffusé ce samedi! En effet, c'est l'humoriste Guillaume Pineault qui nous gâtait d'un bagage musical riche, bercé par le gospel, le jazz et les classiques d'ici et d'ailleurs.

Un hommage en chansons à tel point réussi que plusieurs téléspectateurs ont déclaré sur les réseaux sociaux qu'il s'agissait d'une des meilleures éditions depuis le tout début de l'émission, rien de moins! C'est ainsi que, après un début tout en subtilité et en grâce, avec « Amazing Grace » livrée par une Kim Richardson très en voix, les festivités ont été lancées sous le feu de la nostalgie.

L'un des moments les plus mémorables de la soirée, et même des dernières saisons, aux yeux des téléspectateurs, aura toutefois été le passage de l'humoriste Louis-José Houde, sur la chanson « Time » de Pink Floyd. Sans prononcer un seul mot, la seule présence de Louis-José sur le plateau, en communion avec une prestation sentie de Sara Dufour, aura fait mouche.

Accompagnés par Jean-Benoît Lasanté à la guitare, il ne fait aucun doute que ce segment restera longtemps gravé dans les mémoires collectives des fans de l'émission, qui ont été particulièrement nombreux à commenter sur la page de l'émission :

« Wow wow wow !!! Je ne m'attendais à rien de spécial...et BANG !! Ça frappe fort ce soir !! Bravo Louis José, Sarah, et le guitariste pour ce magistral Pink Floyd !! Bel invité, je le découvre ! Merci »

« Oui c'était un des plus beau moment musical que j'ai vue. et le super bon guitariste est Jean-Benoit Lasanté. Il est super! »

« La relève de Paul Brochu est assurée. »

« Je savais qu'il jouait, mais comme ça ! Un gros WOW! Je j’adore comme humoriste et .... comme joueur de batterie »

Ce musicien, Paul Brochu, un vétéran de l'équipe d'En direct de l'univers, a d'ailleurs soufflé à l'oreille de France que Louis-José avait été « phénoménal ». Un compliment qui, on le comprend, a tellement touché l'humoriste qu'il s'est levé de son siège et a quitté le plateau. Voyez une photo du bassiste en devenir ci-dessous.

Chose certaine, cette prestation d'anthologie est à l'image du reste de la soirée, qui sert une fois de plus la renommée de toute l'équipe de France Beaudoin. On en redemande!

En direct de l'univers est diffusé le samedi à 19 h sur les ondes d'ICI Télé.