L'amour est dans le pré : Un visage connu parmi les agriculteurs potentiels de la 13e saison

Enfin nous découvrons les visages des dix agricultrices et agriculteurs qui pourraient participer à la 13e saison de L'amour est dans le pré.

À noter que parmi les candidats présélectionnés, seules les personnes qui recevront les réponses les plus sérieuses de prétendantes ou de prétendants correspondant au profil recherché seront choisies pour participer à l’aventure.

Parmi ces aspirants participants, on retrouve un visage connu, celui d'Annie, qu'on a vue dans la 12e saison en tant que prétendante de Théo. Cette fois, elle cherche l'amour en tant qu'agricultrice officielle puisqu'elle possède une ferme équestre. On se rappellera que les téléspectateurs avaient émis ce souhait - de retrouver Annie l'an prochain - sur les réseaux sociaux.

Lisez sa description officielle ci-dessous :

Le Québec est tombé en amour avec elle lors de la dernière saison, et Annie fait un grand retour cette année à titre d’agricultrice. Amoureuse des chevaux depuis son enfance, Annie a toujours rêvé d’avoir sa ferme et ses animaux. Femme pétillante, énergique, rassembleuse et entreprenante, elle conjugue son emploi de fonctionnaire et le travail sur sa terre. Elle cherche un homme honnête, un partenaire de projets et de vie avec qui elle pourra prendre son café le dimanche matin. Femme démonstrative toujours pleine de surprises, Annie recherche une relation saine, honnête et parsemée de petites attentions qui entretiennent la flamme!

Rappelons qu'il y avait eu de la grogne chez les téléspectateurs concernant une situation survenue entre Théo et Annie la saison dernière et ce dernier a tenu à rectifier le tir. Apprenez-en plus ici.

Les candidats potentiels sont âgés cette année entre 22 et 58 ans. Découvrez-les dans la galerie ci-dessous.