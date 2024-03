L'amour est dans le pré : Cette candidate pourrait-elle être de retour l'an prochain?

Les téléspectateurs l'ont pris au mot et réclament désormais sa participation à l'édition 2025.

À noter que les téléspectateurs réclament aussi des candidats comme le coloré Luc de la troisième saison, qui a marqué l'émission de belle façon.

Bien que le public critique beaucoup le manque d'investissement des candidats de cette année, il faut dire que l'histoire d'amour de Mélanie et Sabrina s'avère l'une des plus belles de l'émission depuis ses débuts. Les deux femmes ont été emportées par un coup de foudre fulgurant lors des speed date et ne sont pas redescendues de leur petit nuage depuis...

À noter que nous assisterons la semaine prochaine à la fin des visites des agriculteurs chez leurs prétendants et prétendantes. Ils auront ainsi l'occasion de confirmer leur choix pour le voyage final, qui aura lieu lors de la semaine suivante.