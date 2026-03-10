La voix : Nicolas revient sur son élimination qui a soulevé les passions

Nicolas Dorion a dû quitter l'aventure de La voix dimanche soir après que son partenaire de Duel, Anthony Prégent, ait été choisi par la coach Roxane Bruneau.

Son élimination a causé tout un branle-bas de combat sur les réseaux sociaux. Beaucoup de téléspectateurs auraient voulu voir le chanteur de Gatineau poursuivre son parcours à La voix.

Nous nous sommes entretenus avec Nicolas, qui a réagi à cette énorme vague d'amour du public. « On a deux voix complètement différentes, moi et Anthony. C'est sûr que je m'attendais à ce qu'il y en ait certains qui préfèrent plus ma voix et d'autres qui préfèrent plus celle d'Anthony. Je pense que ça a vraiment laissé place aux gens de donner leur opinion par rapport à leur goût personnel à eux. Moi, je pense que les deux, on est remplis de talent. Je pense qu'il y a assez de place dans le monde pour nos deux talents », dit-il d'abord.

Sur ses réseaux sociaux, Nicolas a partagé une vidéo dans laquelle il parle de l'importance de la collaboration dans une compétition comme celle de La voix. Il précise sa pensée : « C'est comme ça que ta vie devrait être », nous dit-il d'abord.

Oui, c'est une compétition, mais j'ai vu un petit gars de 22-23 ans qui avait le shake d'être en duel avec moi. Je l'ai rassuré et je lui ai dit : "tu pousses comme ça, ça va bien aller". Il s'est vraiment surpassé.

Il ajoute : « Je me suis dit : "je suis resté honnête à moi-même". C'est important d'aider son prochain. Je pense que si on aidait son prochain de cette façon-là, dans toutes nos situations dans la vie, la vie serait mieux. C'est ce que j'ai fait. Je suis content pour lui qu'il ait pu, de un, se surpasser et, de deux, d'avoir les outils pour travailler ce qu'il a à travailler avec sa voix, pour ce qui s'en vient après La voix. »

Nicolas n'a que de bons mots pour son partenaire de Duel : « C'est quelqu'un qui est très généreux. C'est quelqu'un qui a une très bonne positivité. C'est quelqu'un qui voit aussi le positif dans pas mal tout. C'est quelqu'un qui est nerveux, mais on dirait qu'il transforme ça en bonne énergie. C'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié de travailler avec lui. »

Le jeune homme de 30 ans, qui travaille présentement dans une bibliothèque, buche sur son quatrième album. « J'ai l'impression qu'on risque probablement de me voir sur scène dans la prochaine année aussi », nous confie-t-il.

On lui souhaite de beaux projets pour la suite de sa carrière en musique!

La voix est diffusée les dimanches soirs à 19 h 30 sur les ondes de TVA.