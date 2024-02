Après une salve de prestations toutes plus mémorables les unes que les autres, distillées au fil d'épisodes où la musique se fait reine, la dernière ronde des auditions à l'aveugle était diffusée ce soir. Si bon nombre de candidats et candidates ont réussi à charmer les coachs de La voix et, par le fait même, les téléspectateurs, la présence de l'une d'elles a su éveiller les passions et les souvenirs chez les amateurs de la première heure du populaire concours télévisé.

En effet, la jeune Leticia Jimenez, que l'on avait pu voir à La voix junior, en 2016, a décidé de se présenter cette fois-ci, de son aveu, « dans la cour des grands. » Finaliste dans l'équipe de Marie-Mai, la jeune femme a d'ailleurs qualifié cette parcelle d'elle comme étant « l'une des plus belles expériences de toute ma vie! »

Désormais âgée de 19 ans, Leticia s'est présentée sur la grande scène de La voix régulière avec aplomb. Dès les premières notes de la touchante chanson « Histoire d'un amour », Leticia a su charmer bon nombre de téléspectateurs! En effet, plusieurs ont qualifié sa sublime prestation en lui envoyant une bonne dose de superlatifs, sur la page Facebook de l'émission :

Excellente voix, belle à entre et à voir sur scène. Bravo et bonne continuation !

Wow trop hot la chanteuse et peut-être la future gagnante de cette année

Wow c'est la "Gagnante" de cette année. Une voix Unique!!! Elle est Magnifique!





Ceux qui la voient gagnante de la saison auront-ils raison? Seul l'avenir nous le dira! Quant à Leticia, sa voix au timbre intemporel laissait passer l'émotion sous toutes ses coutures, et ce, malgré son jeune âge. Dans l'espoir de créer de grandioses moments musicaux avec elle, les quatre coachs se sont retournés. Ces derniers n'ont pas manqué de souligner son talent et la richesse de sa présence scénique. Espérant gagner son coeur, France D'Amour lui a même avoué, sur un ton émerveillé :

« Ta voix transcende les langues! »

Toutefois, Leticia a décidé de travailler avec Corneille, qui a du même coup complété son équipe! Il faut dire que l'écurie du chanteur de « Parce qu'on vient de loin » est à l'image de celui-ci, c'est-à-dire aussi talentueuse qu'élégante!

Cette soirée aura été merveilleuse et mémorable en tout point, notamment lorsque Charles Lafortune a pu vivre l'expérience de coach. Les détails ici sur ce segment des plus divertissants.

La voix est diffusée les dimanches à 19 h sur les ondes de TVA.