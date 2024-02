Charles Lafortune devient coach à La voix!

Depuis 10 saisons, Charles Lafortune accompagne les candidats qui désirent tenter leur chance à la compétition de chant la plus populaire du Québec. En tant qu'animateur de ce grandiose bateau télévisuel, il excelle. Mais qu'adviendrait-il si ce dernier occupait l'un des fameux fauteuils rouges?

C'est exactement ce que nous avons pu constater dès la première audition de la soirée, alors que Roxane Bruneau réservait une surprise de taille à celui qui l'a défendu récemment. En effet, celle-ci lui a joyeusement annoncé :

« Moi, ça fait 10 ans que j'écoute La voix et je ne t'ai jamais vu peser sur le piton! »

Puis, après avoir juré à l'interprète de « Des p'tits bouts de toi » qu'il n'avait pas rencontré le prochain artiste à se présenter aux auditions, un moment surréel s'est produit. Charles s'est installé dans la chaise de Roxane. « Qu'est-ce qu'elle prépare-là? », s'est même exclamé Mario Pelchat!

Le candidat, un certain Andrew de 24 ans, s'est ensuite prêté au jeu de la compétition en offrant une puissante version de la chanson « De la main gauche », où son talent brillait de mille feux. Il n'en fallait pas plus pour que le coach d'un jour se retourne, lui qui semblait tout aussi excité qu'honoré de se retrouver là. Habituellement, pendant les auditions des candidats, Charles a l'habitude de commenter les prestations et les décisions des coachs. Il était donc plus que divertissant de voir le maître de cérémonie tenter cette approche en appuyant sur le gros bouton!

Des 3 coachs s'étant tournés, Charles a été le plus rusé en bloquant Corneille et utilisant les bons mots pour convaincre Andrew de rejoindre l'équipe Bruneau. « Je suis certain que tu trouverais en Roxane Bruneau une coach qui pourrait t'amener vraiment très très loin dans l'aventure. »