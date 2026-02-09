La voix cause un mécontentement : Voici pourquoi

Si de nombreux téléspectateurs ont souligné le formidable talent de René Lajoie, d'autres ont toutefois déploré sa présence à l'émission, lui qui jouit déjà d'une popularité depuis 20 ans avec le groupe Tocadéo, pour lequel Mario Pelchat avait d'ailleurs déjà écrit une chanson. Il a aussi participé à des comédies musicales, comme doublure, dont Don Juan ou Les Misérables. (Le texte se poursuit plus bas)

Ce dimanche, un candidat s'est particulièrement démarqué à La voix , rejoignant ainsi l'équipe de Mario Pelchat .

C'est un commentaire qui revient à chaque édition de La voix, lorsque l'on voit des visages déjà connus se présenter sur la scène. On pense notamment à Suzie Villeneuve ou Michaël Girard il y a quelques années, qui avaient fait l'objet de commentaires similaires.

« Les gens qui gagnent déjà leur vie avec leur voix... pourquoi? Les jeunes, les nouvelles voix, oui, les 50-60-70-80 ans c’est cute, drôle mais peut-être que ça enlève la chance à la relève... C’est un pensez-y-bien », indiquait plus tôt une adepte de l'émission sur les réseaux sociaux, un commentaire qui revient régulièrement depuis hier. On peut comprendre le sentiment, bien que le règlement n'empêche pas leur participation.

En ce sens, il est bon de se rafraîchir la mémoire en ce qui a trait à cette portion des règlements de participation. Concernant le statut professionnel, une personne peut participer à La voix si elle n'est pas liée par un contrat d'enregistrement, de production, d'édition musicale ou de gérance.

Ce faisant, on comprend que René Lajoie n'a ni l'une ni l'autre de ces associations à ce moment-ci de sa carrière. Il est donc éligible au même titre que les autres. Après, le public est pleinement en droit de critiquer ce règlement et de déplorer que ces artistes déjà établis puissent enlever la lumière sur les nouveaux talents. Rappelons néanmoins que c'est notamment la diversité qui permet à des émissions comme La voix de rallier un très large public chaque semaine.

Nous avons hâte de voir jusqu'où René Lajoie se rendra dans la compétition.

La compétition se poursuit les dimanches à 19 h 30 sur les ondes de TVA et sur TVA+.

