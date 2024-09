La venue d'un intrus chamboule les règles du jeu à Chanteurs masqués

Il faut remonter à la 2e saison, en 2022, pour retrouver un concept similaire. À l'époque, le Chat Sphynx avait causé tout un émoi, car son identité était subtilement dévoilée au fil de capsules remplies d'indices. (Re)découvrez de qui il s’agissait ici . Cette fois-ci, la personnalité costumée a une pour mission de semer la pagaille sur le plateau. Jack Spi-Rat viendra en effet jouer les trouble-fêtes au cours de la saison. Des avantages et des récompenses sont d'ailleurs promises au juge-enquêteur qui aura réussi à trouver la véritable identité du mystérieux flibustier. On ne sait toutefois pas s'il chantera sur la scène, mais celui-ci affirme : « Avec moi, vous allez en baver! » Ça donne le ton!

Après quatre saisons, on sent que la production a voulu brasser les cartes, ce qui n'est pas pour nous déplaire! Cependant, il nous faudra attendre les prochains épisodes pour en savoir plus sur cet individu fort suspect, les maigres indices présentés ce soir ne nous permettant pas pour l'instant d'établir un pronostic clair. On patiente donc en vue des prochaines semaines, où de nouvelles capsules seront présentées, avec en prime le début d'une grande chasse aux trésors...

Sur les plateformes sociales de l'émission, les spéculations vont déjà bon train, alors que plusieurs essaient de deviner l'identité du célèbre invité mystère. Parmi les hypothèses les plus fréquentes, on retrouve les noms de Patrice Bélanger, Joël Legendre et Mario Tessier. Voilà qui risque d'alimenter les discussions tout l'automne!

D'ailleurs, l'épisode de la soirée aura été l'occasion d'adresser de francs adieux à Serge le Lama, qui n'a pas su obtenir la faveur du public en studio. Sous cet imposant costume animalier se cachait en fait le comédien et animateur Marc-André Coallier, qui a décidé d'interprété à sa façon « Les cactus ». Aucun des enquêteurs ne l'a démasqué.

La semaine prochaine, ce sera déjà le moment d'assister aux duels, dans lesquels s'opposeront les dix chanteurs masqués encore dans la compétition. Serez-vous au rendez-vous?

L'émission Chanteurs masqués est diffusée le dimanche à 18 h 30, sur les ondes de TVA.