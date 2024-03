La triste fin d’un personnage qu’on ne voulait pas voir partir

Nous ne voulions pas la voir partir, et surtout pas dans ces circonstances. Depuis son arrivée dans la quotidienne STAT, le personnage de Gisèle Michaud réchauffait, comme une amie, nos soirées de ses rires coquins, de ses réflexions inspirantes sur la vie et de ses petites boutades rigolotes, tout en nous permettant d'aborder avec beauté le sujet plus dramatique de la mort.

Nous savions bien qu'il faudrait faire nos adieux dans un avenir proche, mais nous espérions assister à son « party de mort », plutôt qu'au départ glacial que lui réservait l'autrice Marie-Andrée Labbé. Notre coeur a été balafré en regardant l'équipe de l'Hôpital Saint-Vincent lutter pour la ramener à la vie, en vain. Nous avons versé une larme en la regardant partir, aux côtés de son fils, inconsolable, comme nous. Il a fallu nous rappeler qu'il ne s'agissait que de fiction...

En lui réservant un destin aussi sombre, l'autrice de STAT n'a pas manqué de faire écho à une triste histoire vraie. Ce personnage était si bien écrit et interprété que nous pouvions pratiquement l'entendre dans nos têtes, alors qu'on tentait de la réanimer. « Laissez-moi partir, j'ai eu une belle vie », aurait-elle dit, si elle avait pu s'exprimer à ce moment-là. Ce n'était rien pour nous la faire aimer moins.

Entre ses discussions bouleversantes avec Emmanuelle St-Cyr et Isabelle Granger, sur la richesse d'une vie remplie de petits bonheurs, et la valse qu'elle a partagée avec son Armand de remplacement, interprété par Rémy Girard, Gisèle Michaud s'impose comme l'un des plus beaux personnages de la quotidienne depuis ses débuts. Pour cela, il faut remercier l'autrice qui a écrit des lignes très sensibles, magnifiques, qui nous ont amenés à réfléchir à nos propres vies, mais aussi à nos souhaits pour un départ plus paisible.

Il faut aussi remercier la comédienne Carmen Sylvestre, que nous avions peu vue dans des personnages dramatiques, qui a tricoté un personnage en or, faisant battre nos coeurs à chacune de ses apparitions. Nous espérons d'ailleurs que cette performance stellaire, digne de toutes les récompenses, mettra la puce à l'oreille à d'autres producteurs, agents de casting et réalisateurs pour de futurs rôles aussi riches. Carmen Sylvestre, par cette présence au petit écran, nous aura appris qu'il n'y a pas d'âge pour semer du beau.

Nous poursuivons notre visionnement ce soir, le coeur un peu plus lourd...

STAT se poursuit, du lundi au jeudi à 19 h, sur ICI Télé.