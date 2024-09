La suite pour Éric dans STAT : Stéphane Rousseau se fait peu rassurant

Alors que la troisième saison de STAT bat son plein, les téléspectateurs ne sont pas sans s'inquiéter pour certains de leurs personnages préférés qui traversent des moments difficiles. Entre le diagnostic de cancer d'Isabelle, les révélations de Jacob, l'anxiété d'Emmanuelle, l'arrivée imminente d'un relationniste externe et la rechute vers le jeu d'Éric, il y a de quoi s'en faire. Heureusement, tout cela n'est que fiction et divertissement.

Lors du visionnement presse de la nouvelle saison, nous avons eu la chance de nous entretenir avec le comédien Stéphane Rousseau, qui ne laisse présager rien de rassurant pour les personnages principaux, malheureusement.

Il commence toutefois par nous laisser entrevoir un certain bonheur pour Éric ou pour lui-même : « Il y a des rapprochements avec mon père, je suis content. Ça, c'est le fun. On a de belles scènes ensemble. Bien, des belles affaires qui vont se passer avec Éric et Richard ». Ainsi, nous reverrons bientôt Rémy Girard, qui interprète le père d'Éric.

Il ajoute : « Sinon, bien il s'en fait beaucoup pour sa copine Isabelle. Ça va être touchant. » Nous avons d'ailleurs déjà eu droit à plusieurs scènes émouvantes, dont celle-ci qui nous a touchés droit au coeur.

C'est ensuite que Stéphane Rousseau se montre moins positif : « Il n'y a pas grand-chose de rassurant, je pourrais dire. Les inquiétudes, je pense, vont perdurer pour certains personnages. »

Il explique : « Marie-Andrée, elle a cette facilité à écrire des trucs qui sont ambigus, qui laissent le spectateur en haleine, qui nous gardent sur le qui-vive. On n'est pas certains de rien, on n'est pas sûrs si ça va mieux aller ou si ça va mal aller. C'est ça qui est intéressant aussi. C'est intéressant à jouer... Même quand nos personnages sont remplis de bonnes volontés, souvent, leurs défauts vont surpasser leurs bonnes volontés. C'est le fun pour un comédien de jouer dans cette incertitude-là, si je peux dire. Parce que nous autres même, on se laisse surprendre par les textes. À chaque fois, on est bien, bien contents de recevoir les textes de Marie-Andrée et d'aller voir qu'est-ce qui se passe. »

Je t'avoue que dans un premier temps, on tape le nom de son personnage. On va voir tout de suite ce qui se passe, avant de lire l'épisode au complet...

Pour appuyer les propos de Stéphane Rousseau, sa covedette Anglesh Major, qui prête ses traits au docteur Mar-Olivier, se montre aussi peu rassurant : « Vous allez capoter parce que tous les personnages, tu les vois vraiment chuter. C'est comme une chute libre. »

Éric s'enfoncera-t-il davantage dans ses problèmes de jeu? À moins que ce soit l'intervention médicale d'Isabelle qui tourne au drame? Évidemment, nous ne souhaitons rien de cela, mais nous savons que l'autrice Marie-Andrée Labbé n'est jamais au bout de ses ressources pour nous offrir des surprises et des revirements.

Plus encore, la productrice Fabienne Larouche avait lâché cette phrase comme une bombe en rencontre de presse : « Certains sont là pour rester, d'autres pour partir. » Qu'est-ce que cela signifie?

Il faudra être à l'affût dans les prochaines semaines pour savoir ce que l'équipe nous prépare.

STAT se poursuit du lundi au jeudi à 19 h sur les ondes de Radio-Canada.