Jeudi soir, dans STAT, les téléspectateurs ont eu droit à ce qu'ils espéraient : des rapprochements entre Emmanuelle (Suzanne Clément) et le beau docteur Davis (Thomas Beaudoin).

L'urgentologue a invité ce dernier chez elle et celui-ci a voulu prendre une douche à son arrivée. C'est donc ce qu'ils ont fait, ensemble.

La scène coquine, sur la musique de Laurence Nerbonne, a certainement eu l'effet escompté. Les réseaux sociaux se sont enflammés suite à la diffusion de ces images.

« La scène avec manu et le docteur aurait pu durée des heures je m'en aurais pas tanner hahahha 😍🔥🔥 »

« WoW la douche avec la toune, ça avait l’air d’une scène à la cinquante nuances de Grey pis mr Grey pas mal mieux que lui du film 😂😅🫣 »

« Thomas Beaudoin 🥰🥰🥰 moi aussi je veux prendre ma douche 😃😃 »

« Quelle belle scène, entre Emmanuelle et le docteur! 🤗 Ce serait le fun qu'il se développe une vraie relation entre eux, ils vont bien ensemble, je trouve! 🥰 »

« Il faisait chaud ce soir »

« Manu je te déteste de jalousie Dr yummy ❤️ Dire qu’elle est payé pour ça en plussss🤣 »

« Et le no téléphone du docteur Davis svp 😁 »

On retrouve très peu (pour ne pas dire « pas ») de commentaires négatifs face à cette séquence lubrique. Les téléspectateurs accueillent avec joie (et une jalousie non dissimulée) le libertinage de la belle médecin.

Rappelons que le docteur Davis sera présent au cours de la dernière semaine de STAT. Celui-ci aidera entre autres Emmanuelle à rédiger sa réplique aux médias suite à l'article qui a entaché sa réputation.

Quant à ce qui nous attend dans les dernières minutes de l'ultime épisode de cette deuxième saison, Bruno Marcil nous confiait ceci.