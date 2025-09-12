LA question avec François Morency : Le jeu-questionnaire plus difficile qu'il n'y paraît

Dès ce vendredi, les téléspectateurs pourront découvrir un nouveau jeu-questionnaire, qui hérite de la case horaire d'Au suivant à Radio-Canada. Dans LA question, François Morency pose une question, en apparence simple, à un duo de participants, en espérant qu'ils puissent trouver la bonne réponse parmi les 16 choix suggérés. Le niveau de difficulté augmente lors que l'on constate que les 16 suggestions sont truffées d'erreurs d'anachronismes et de faussetés, de quoi mêler les plus perspicaces d'entre nous. Le prix peut aller jusqu'à 25 000 $.

Nous avons testé le concept en visionnant le premier épisode en primeur et nous pouvons déjà vous assurer que ce jeu est beaucoup moins simple qu'il n'y paraît. Le premier duo doit répondre à la question suivante : « Qu'est-ce qu'un coeur? ». D'ailleurs, vous reconnaîtrez le visage de l'un des deux participants, le "quizzeur en série" Charles Bertrand, qui en est à sa 21e participation dans une émission québécoise. Nous avions pu le voir récemment dans Aller simple : La téléréalité. Avec l'expérience qui l'incombe, va-t-il réussir à trouver la bonne réponse, en compagnie de son ami?

L'expérience ne fait pas le moine à LA question, puisqu'il faut aussi posséder une excellente culture générale pour pouvoir retrancher les bonnes questions.

À la barre de ce nouveau concept, le sympathique François Morency met à profit sa large expérience en humour pour interagir avec les duos de participants. Il s'agit d'un nouveau défi pour l'humoriste et comédien après la fin de la série coup de coeur Discussions avec mes parents. « Écoute, j'ai du fun à chaque fois », nous lançait-il dans le cadre d'une entrevue réalisé au lancement de la programmation 2025-2026 de Radio-Canada. « Ma job, en anglais, on appelle ça du crowd work. Dans les comédies clubs, on fait du crowd work. Donc c'est ça ma job. C'est d'aller chercher le meilleur des participants, d'aller chercher selon leur vécu, selon leur lien. Parce que des fois, c'est de chum-blonde. Des fois, c'est mère-fille. Des fois, c'est deux collègues de travail. C'est d'identifier la dynamique entre les deux. Qui est meneur, qui suit? Des fois, c'est deux meneurs qui se frottent, alors c'est d'aller chercher leur énergie et de les mettre en vedette encore plus, je dirais. »

L'animateur aborde ce nouveau défi avec une formidable humilité et l'envie de divertir les téléspectateurs : « J'ai comme fait la paix avec ça parce que je prends pour acquis que les chances que je refasse un projet qui score autant que Discussions avec mes parents sont à peu près nulles. Un succès qui arrache tout, vendu ailleurs dans le monde et pendant sept ans. J'ai fait, "tu sais quoi?Tu as eu ce nanane-là, fais d'autres choses". That's it. Et j'ai bien du fun! »

Il nous confirme en outre que deux saisons du jeu-questionnaire ont déjà été tournée.

Saurez-vous répondre à LA question? Vous le découvrirez ce vendredi, alors que les deux premiers duos de participants s'exécuteront.

C'est à voir les vendredis à 19 h sur les ondes de Radio-Canada.