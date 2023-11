La production de Zénith nous dévoile les premiers indices sur les participants de sa prochaine saison

Dans l'attente du dévoilement officiel des personnalités de l'édition 2024 de Zénith, qui aura lieu la semaine prochaine, la production de l'émission dévoilait aujourd'hui quelques indices concernant les artistes que nous retrouverons dans cette troisième saison. Voyez la publication au bas de l'article.

Du côté des boomers, Claudette Dion a été puéricultrice avant d'être chanteuse et ce serait sensé qu'elle participe. Nous sommes plutôt confiants de cette hypothèse. La silhouette d'en haut à droite sur l'image des boomers nous rappelle aussi la chevelure d'Yves P. Pelletier, qui, plus encore, écrit de la poésie. Christian Marc Gendron a déjà été le visage d'une publicité de Tim Hortons et l'ombre pourrait bien être la sienne. Avez-vous une petite idée de qui se cache derrière ces profils?

Souvenons-nous que quelques changements seront apportés à cette nouvelle mouture du concept original, dont le nombre de concurrents de chaque génération, qui passeront de six à cinq. L'idée derrière cet ajustement est surtout de permettre à tous d'être vus au cours d'au moins trois épisodes, au lieu d'être éliminés au bout de deux. L'animatrice de l'émission Véronique Cloutier nous glissait quelques détails dans cet article.

Normand Brathwaite comme capitaine des boomers, Élyse Marquis, pour la génération X et Félix-Antoine Tremblay, pour les Y, sont de retour. Éléonore Lagacé prendra toutefois la relève de Claudia Bouvette en tant que représentante de la génération Z. Plus d'informations à ce sujet, ici.