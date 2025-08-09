La production de Survivor Québec organise un grand concours pour la 4e saison

Depuis quelques jours, la production de Survivor Québec titillait les fans de la téléréalité sur les réseaux sociaux, avec des images d'une mystérieuse carte du Québec floutée. Sur celle-ci, on pouvait voir plusieurs endroits marqués par un « x » rouge, comme une chasse au trésor.

Ce vendredi, on comprend que ce sera plutôt une chasse à l'immunité, qui octroiera aux quelques gagnants une opportunité inouïe. En effet, comme annoncé via une série de publications, les détenteurs d'une immunité cachée gagnent un laissez-passer direct pour les auditions de la 4e saison de Survivor Québec, devant le jury. On nous explique que, du 12 au 21 août inclusivement, « dix immunités seront cachées dans dix villes à travers le Québec. À chaque jour, un ancien joueur ou une ancienne joueuse de Survivor Québec cachera une immunité dans sa ville. » Voyez la publication complète ci-dessous.

La production et l'animateur Patrice Bélanger précisent toutefois qu'une immunité n'est pas transférable et n'est valide que pour une seule personne. Elle indique également certaines règles de courtoisie, spécifiant que les immunités sont cachées dans des endroits sécuritaires, et n'impliquent donc pas de creuser ou encore de grimper dans les structures municipales.

Sur les réseaux sociaux, bon nombre de férus de l'émission louangent la production pour cette opportunité, tentant du même coup de trouver les villes québécoises correspondant aux indications sur la carte. Parmi les plus citées, mentionnons Lévis, les Îles-de-la-Madeleine, Québec ou encore Sherbrooke. En outre, la chasse engendre d'ores et déjà un certain débat, alors que certains se demandent s'il ne vaut pas mieux être sélectionné par le processus d'audition régulier.

Chose certaine, les deux prochaines semaines s'annoncent plutôt excitantes pour les amateurs de la téléréalité, car il s'agit d'une opportunité en or d'espérer faire partie de la quatrième mouture de l'émission. Décidément, une twist n'attend pas l'autre à Survivor Québec!

