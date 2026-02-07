La production de Big Brother Célébrités est la cible de virulentes critiques

C'était une 4e semaine comme peu de téléspectateurs l'auraient envisagée, à Big Brother Célébrités! En effet, on peut dire que les couteaux volaient bas entre les différentes alliances de la maison, donnant lieu à de savoureux moments devant notre télé.

Par ailleurs, au terme d'une cérémonie du véto acrimonieuse, au cours de laquelle le fameux pouvoir du coup d'état de Mona de Grenoble a été activé, le déroulement de cette semaine endiablée a été chamboulé... et pas qu'un peu! Ce retournement de situation a évidemment fait jaser (on vous invite à découvrir ici les questions que plusieurs se posent concernant cette twist), si bien que la production n'a guère été épargnée par les vives critiques du public, plusieurs déclarant à quel point le coup d'état de Mona n'a tout simplement pas sa place, cette saison.

« Je trouve simplement inégal qu’une personne ayant déjà participé et gagné une saison bénéficie d’un aussi grand privilège pour le jeu. En plus de posséder une forte personnalité, respectée et parfois redoutée par plusieurs, on lui accorde encore davantage de pouvoir. C’est un peu injuste pour ceux et celles qui ont travaillé fort pour mériter leurs clés ou autres privilèges. »

« Pour une fois qu'un gros move était fait, il fallait gacher ça avec une twist. »

« Je trouve ça poche le gros privilège de Mona qui a déjà gagné une saison! Qu’elle rejoue cette saison, ok! Qu’elle se retrouve avec un avantage marquant sur les autres, un gros NON! »

« Je ne comprends pas non plus pourquoi la production a décidé de lui donner cet avantage. »

Injustice pour certains, réussite stratégique pour d'autres, le public se montre désormais très inquiet quant au sort de William Cloutier, qui pourrait devenir la cible de la nouvelle patronne. Félix Dolci utilisera-t-il sa clé pour sauver son allié du danger?

À noter que le comportement de King Melrose envers les autres célébrités, de même que son profil de joueur, ont également été au menu de la frustration des fans.

« Un joueur imprévisible et dangereux. C’est très risqué de collaborer avec lui car sa compréhension du jeux semble très limitée et sa vision se limite à une vision trop à court terme. Je l’évincerais! »

« Quand j'ai vue le King du lit King tout déballer Mona je l'ai trouvé très faible comme joueur se mettre à plat ventre devant Mona qui très bien joué ses cartes devant un joueur qui n'a pas l'étoffe pour se jeu. »

À l'instar de certains candidats des précédentes saisons, on craint que King n'ait pas assuré ses arrières sur le long terme... Reste à voir ce qui adviendra de tous ses colocataires ce dimanche, pour le dénouement d'un retournement légendaire!

Big Brother Célébrités est diffusé le dimanche à 18 h 30 et du lundi au jeudi à 19 h 30, sur Noovo.